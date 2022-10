Står uten sponsorer én uke før sesongstarten – lokker med finnerlønn

«Brettforbundet søker partnere som er opptatt av bærekraft, likestilling og synlighet. Tips som fører til avtale belønnes med 4 % av avtalesum inntil 100.000 kr», skriver forbundet på sin nettside.

Til tross for å ha utøvere i ypperste verdensklasse står Brettforbundet uten én eneste sponsor én uke før sesongstarten.

– Vi må gå i oss selv og tenke nytt hele tiden. Vi begynte med dette før sommeren. Jeg kjenner ikke til at andre har gjort det. Vi er spent på responsen, sa sportssjef for snowboard, Per Iver Grimsrud til VG.

Sponsortørken har ført til at treningsopphold og reiser blir finansier ved hjelp av «ekstra midler» og løpernes egenandeler.

– De må betale litt høyere egenandeler, til reiseutgifter og slikt. Vi klarer det i år. Men det er ikke bærekraftig over tid, sa Grimsrud.

Verdenscupen kickstarter i sveitsiske Chur. Der er Bendik Gjerdalen, Stian Kleivdal, Øyvind Kirkhus og Bettina Roll tatt ut til Big Air-konkurransen.

De beste norske står over sesongpremieren og venter til verdenscuprennene i canadiske Edmonton i begynnelsen av desember.