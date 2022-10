Jakob Ingebrigtsen kan bli årets friidrettsutøver i verden

Listen over kandidater ble presentert torsdag. De nominerte er plukket ut av et internasjonalt panel av friidrettseksperter. Det inkluderer representanter fra alle de seks kontinentale forbundene i friidretten.

VM i amerikanske Eugene var det store høydepunktet i internasjonal friidrett i 2022.

VM-gull på 5000 meter, VM-sølv på 1500 meter (både innendørs og utendørs) samt EM-gull på begge distanser ble utbyttet for Jakob Ingebrigtsen i det som ble et strålende år for Lura-gutten.

Han vant også Diamond League-serien på 1500 meter. I finalen i Zürich satte han årsbeste i verden på distansen med 3.29,02.

Fenomenet Duplantis

På listen over nominerte står også den slovenske diskosstjernen Kristjan Ceh. Han tok VM-gull og EM-sølv, ved siden av at han vant Diamond League-finalen.

Brasilianeren Alison dos Santos, en av Karsten Warholm fremste rivaler på 400 meter hekk, benyttet sjansen og ble verdensmester da nordmannen ikke var i full form under VM i Eugene. Han vant også Diamond League-finalen i Sveits.

En tøff utfordrer til Ingebrigtsen blir også det svenske stavfenomenet Mondo Duplantis. Han vant VM-gull både innendørs og utendørs denne sesongen, i tillegg til at han tok EM-gull. Tre verdensrekorder har det også blitt. Den siste lød på formidable 6,21.

Verdensrekord satte også den kenyanske maratonløperen Eliud Kipchoge nylig. Han ble klokket inn til 2.01,09 i Berlin i september.

Vinneren kåres i desember

De fem siste nominerte er marokkaneren Soufiane El Bakkali (3000 meter hinder), amerikaneren Grant Holloway (110 meter hekk), amerikaneren Noah Lyles (100 og 200 meter), Anderson Peters fra Grenada (spyd) og portugiseren Pedro Pichardo (tresteg).

I tiden som kommer kan både friidrettsfansen og styret i Det internasjonale friidrettsforbundet stemme på sine favoritter. Utfallet av de to stemmerundene vil hver telle 50 prosent i kåringen av fem finalister.

Den endelige vinneren utropes i begynnelsen av desember.

Jakob Ingebrigtsen er også én av tre kandidater til å bli årets friidrettsutøver i Europa denne sesongen. I finaleheatet der har han konkurranse av Mondo Duplantis og den greske lengdehopperen Miltiadis Tentoglou.

Tentoglou sto for det lengste hoppet innendørs på mer enn ti år da han ble verdensmester i Beograd med 8,55 i begynnelsen av året.

Vinneren av Europa-prisen offentliggjøres 22. oktober.

