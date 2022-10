«Guds hånd»-ballen auksjoneres bort – forventer pris på flere titalls millioner

Ifølge Daily Mail er det forventet at ballen kan gå for opp til tre millioner pund, tilsvarende 35,69 millioner kroner etter dagens kurs.

Ballen ble brukt i VM-kampen mellom Argentina og England i 1986, hvor Maradona scoret sitt kanskje mest berømte mål.

Argentineren ble matchvinner etter å ha scoret 1-0-målet med hånden. I etterkant hevdet Maradona at han fikk hjelp av høyere makter og satte inn det ikoniske målet med «Guds hånd».

– Jeg kunne ikke se hendelsen tydelig. De to spillerne, Peter Shilton (Englands keeper) og Maradona var vendt mot meg, forklarte dommer Bin Nasser.

Etter det kontroversielle målet doblet Maradona senere ledelsen med et fantastisk soloraid.

Bin Nasser har ikke forklart hvorfor ballen havnet i hans besittelse, men normalen var at dommeren fikk matchballen dersom ingen spillere hadde scoret hattrick.

«Du gjorde en god jobb»

Dommeren har i etterkant av kampen fått massiv kritikk for å ikke ha sett at Maradona brukte hånden til å score kampens første mål.

– I henhold til Fifas instruksjoner som ble utstedt før turneringen, så jeg til linjedommeren min for å få bekreftet at målet var gyldig. Han løp tilbake til midtbanestreken og indikerte at han var fornøyd med at målet skulle stå, er Bin Nassers forklaring.

Tunisieren mener at han fikk ros av det tapende lagets trener etter 1-2-tapet.

– På slutten av kampen sa Englands hovedtrener Bobby Robson til meg: «Du gjorde en god jobb, men linjedommeren var uansvarlig.»

Argentina gikk hele veien og vant VM etter å ha slått Vest-Tyskland 3-2 i finalen.

Store summer

Det er auksjonshuset Graham Budd Auctions som har ansvaret for auksjonen som finner sted 16. november.

– Med historien rundt ballen forventer vi at denne auksjonen vil bli enormt populær, uttaler aksjonariusen.

Bin Nassers dommerdrakt fra England-Argentina-kampen og en signert skjorte han senere mottok fra Maradona, vil også være tilgjengelig på auksjonen.

For seks måneder siden gikk Maradonas drakt fra den samme kampen under hammeren. Den innbrakte rundt 70 millioner kroner til den tidligere britiske landslagsspilleren Steve Hodge, som benyttet til seg drakten etter kampen i 1986.

Maradona døde av hjertesvikt i november 2020. Kort tid i forveien hadde han vært innlagt på sykehus, der han ble operert for hjerneblødning.