Norge har søkt om fotball-EM: – En gave til det norske folk

I en pressemelding opplyser NFF at søknaden ble sendt inn til Uefa onsdag.

– En ting er folkefesten og kampene i vertsbyene Oslo og Trondheim – det kommer til å bli fantastisk i seg selv. Samtidig ønsker vi å bruke mesterskapet til å styrke posisjonen til våre fremste kvinner i det norske folk ytterligere og ikke minst utnytte all den oppmerksomheten et EM-sluttspill gir til å styrke hele pyramiden på jente- og kvinnesiden fra de aller yngste og opp til toppen, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Det ligger an til ett gruppespill i Norge fordelt på Ullevaal stadion og Lerkendal stadion, i tillegg til en kvartfinale på Ullevaal, opplyser NFF.

Oslo kommune og Trondheim kommune har vedtatt at de vil være vertsbyer for et EM-sluttspill sammen med de andre nordiske byene.

I januar blir det klart om Norge og Norden får arrangere mesterskapet i 2025.

De andre vertsbyene i tillegg til Oslo og Trondheim er Stockholm og Gøteborg i Sverige, København og Odense i Danmark og Helsingfors og Tammerfors i Finland.

England var arrangør av EM-sluttspillet i år og ble også vinner av mesterskapet med seier over Tyskland i finalen.

– EM ble en sportslig nedtur sett med norske briller, men det var like fullt et fantastisk mesterskap med skyhøyt sportslig nivå, masse folk på tribunene og gode TV-tall. Et EM-sluttspill i Norge og Norden ville vært en vitamininnsprøytning for norsk kvinnefotball og en gave til det norske folk, sier Klaveness.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen