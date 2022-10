Cupen skal bestå, to cupfinaler for menn i 2023

Den cupfinalen blir også sesongens siste kamp.

Dermed blir det to cupfinaler neste år, en om våren for 2022 og den neste i desember for 2023. Årets cup har kommet til 4. runde, men den spilles ikke før i mars neste år.

Et klart svar

– Vi fikk en ganske samstemt tilbakemelding fra klubber og supportere om at cupen skal bestå. Den er det mye emosjoner rundt. Da må vi få til det, sa fotballpresident Lise Klaveness etter NFFs styremøte i Trondheim tirsdag og onsdag.

Det betyr at første runde i cupen for 2023 spilles uka etter at finalen for 2022 er spilt.

– NM er en institusjon. Samtidig ser vi at interessen har dalt særlig etter 1. runde og fram til finalen. Det plikter vi å ta hensyn til. Men vedtaket var enstemmig. Cupen består, sier hun.

Endrer playoff til en kamp

For å få datokabalen til å gå opp endrer man playoff til kvalifisering for Eliteserien og OBOS-ligaen fra hjemme- og bortekamp til en kamp på nøytral grunn. Disse kampene spilles antakelig dagene før cupfinalen, på nøytral grunn i Osloområdet.

Det er som resultat også fra innspill fra den nye rettighetshaveren TV2 som ønsker å skape et større trykk rundt disse kampene.

Kvinnene har til tross for koronapandemien fortsatt å spille ordinær cupsesong. Årets finale mellom Brann og Stabæk spilles 5. november.

Seriestarten for kvinnenes Toppserie blir i mars på grunn av sju ukers pause under VM i Australia og New Zealand, mens guttas seriestart legges til påsken i april.

Neste års Toppserie vil også få sluttspill, men et annet format enn årets. Et eget utvalg er satt ned for å se på det.

- Vi har også EM-sluttspillet for U21-laget for menn neste år som skaper utfordringer for terminlista. Samtidig båndlegger Uefa stadig flere datoer i høstsesongen på grunn av alle Europacupene, og det gjør at sesongen blir lang, sier Lise Klaveness.

PS. Skeid er eneste Oslo-lag som er igjen i cupen. De møter Molde i 4. runde i mars neste år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen