Välbe svarer på Sveriges boikott-trussel: – Ingenting å bekymre seg for

– Ingenting å bekymre seg for, la dem boikotte. Mesterskapet mister interesse uten oss, sier Välbe til Sport24, ifølge Championat.

Den tidligere olympiske mesteren, Alexander Legkov, er heller ikke noe særlig bekymret for at de svenske skijentene skal boikotte mesterskapet.

– La dem være hjemme, ikke noe problem. Det viktigste er at løperne våre får konkurrere, sier han til Sport-Express.

Svahn og Dahlquist uttalte mandag at de ikke utelukker en boikott av ski-VM i Slovenia om russiske og belarusiske utøvere får delta.

– Her og nå er jeg uten tvil klar for det, sa Svahn til nyhetsbyrået TT.

Det er ventet at Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) vil ta en beslutning rundt russiske og belarusiske løpere på et styremøte 22. oktober.

De har vært utelukket siden krigen i Ukraina startet.

– Et tydelig standpunkt

– Så lenge Russland fører krig mot Ukraina, må vi ta avstand fra det og ikke si velkommen til russiske deltakere. Jeg synes det er et tydelig standpunkt idretten må ta. Dessverre henger idrett og politikk sammen, sa Svahn og fikk støtte av Dahlqvist.

Den norske skipresidenten Tove Moe Dyrhaug sa nylig at norsk boikott kan bli aktuelt dersom russiske og belarusiske utøvere slippes inn i varmen igjen.

Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad har også tidligere åpnet for en norsk boikott.

– Det må vi selvfølgelig ta stilling til hvis det skjer. Vi vil gjerne konkurrere med alle i hele verden, men dette er et verdivalg for oss. For å stå for det verdisettet vi har, kan jeg for langrenns del si at vi er villige til å strekke oss langt, sa Skogstad til NTB.

Vions tale

Nylig bidro en tale fra FIS' generalsekretær Michel Vion til å så tvil rundt forbundets standpunkt i Russland-spørsmålet. Han ble sitert på at et russisk comeback kan skje i løpet av kommende sesong.

President Thomas Bach i Den internasjonale olympiske komité (IOC) har også åpnet for at russiske idrettsutøvere som er imot krigen, snart kan være tilbake i varmen igjen.

Ski-VM arrangeres i Slovenia i perioden 21. februar til 5. mars.