Slik blir Norges EM-tropp i håndball

Landslagssjef Thorir Hergeirsson la fram uttaket i Oslo tirsdag. Spillerne får tre testkamper (mot Brasil, Danmark og Nederland) i slutten av oktober før avreise til EM.

Skogrand ble mamma for andre gang i sommer, og graviditeten gjorde at hun ikke var med da Norge sikret VM-gull i Spania for ti måneder siden.

Nora Mørk sliter med en muskelskade i låret og har snart gått to uker uten spill for verken klubb eller landslag. Hun er tross det inne i troppen.

– Nora jobber mot klokka for å bli bra. Det er på rett vei, sa Hergeirsson om Mørks situasjon.

Mister rutine

Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen og Kari Brattset Dale (alle gravide) er uaktuelle for EM. Veronica Kristiansen kan komme i spill utover i mesterskapet, men det er langt fra sikkert. Disse fire spillerne har til sammen 744 landskamper.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal har i høst trøblet med en skade i nesen og sto nylig over Golden League.

– Nesebruddet har grodd. Hun skal trolig spille (for Györ) onsdag, sa Hergeirsson om Oftedal.

Sju nye fjes

Marie Davidsen, Kristina Sirum Novak, Thale Rushfeldt Deila, Ane Cecilie Høgseth, Sunniva Næs Andersen, Anniken Wollik og Ragnhild Valle Dahl blir alle mesterskapsferskinger.

– Hun har hatt noen sesonger i Champions League og er en teknisk briljant kantspiller. Hun har utviklet forsvarsspillet sitt veldig, sa landslagssjefen om Næs Andersen.

EM spilles i perioden 4.-20. november. Norge kommer dit som tittelforsvarer og spiller alle sine kamper i Slovenias hovedstad Ljubljana.

Hergeirsson har tatt ut 19 spillere. Det kan bli 20 inntil kvelden før første kamp.

Hvert lag kan gjøre seks bytter i løpet av mesterskapet, to i hver fase av EM. Det kan benyttes spillere fra bruttotroppen på 35 navn.

Dominerer

Håndball-EM for kvinner ble første gang spilt i 1994. Siden da har Norges kvinner vunnet åtte ganger (1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016 og 2020).

Triumfen i 1998 ga den første norske internasjonale tittelen i kvinnehåndball.

I år skal Norge opp mot Ungarn, Kroatia og Sveits i gruppespillet. De tre beste går videre til hovedrunden der tre motstandere blant Danmark, Sverige, Slovenia og Serbia venter.

Norges tropp:

Målvakter: Katrine Lunde (Vipers Kristiansand), Silje Solberg Østhassel (Györ), Marie Davidsen (CSM Bucuresti).

Bakspillere: Stine Bredal Oftedal (Györ), Henny Reistad (Esbjerg), Emilie Hegh Arntzen (CSM Bucuresti), Kristine Breistøl (Esbjerg), Thale Rushfeldt Deila (Molde), Ragnhild Valle Dahl (Vipers Kristiansand), Nora Mørk (Esbjerg), Stine Skogrand (Herning-Ikast), Kristina Sirum Novak (Sola).

Linjespillere: Vilde Ingstad (Esbjerg), Maren Aardahl (Odense), Ane Cecilie Høgseth (Storhamar).

Kantspillere: Malin Aune (CSM Bucuresti), Emilie Hovden (Viborg), Sunniva Næs Andersen (Vipers Kristiansand), Anniken Wollik (Romerike Ravens).





(©NTB)