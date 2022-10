Mandagens direkte TV-sport

18.00: Fotball, 1. divisjon menn (27. runde): KFUM Oslo – Stabæk fra Intility arena. Stabæk ligger på den andre opprykksplassen med fem poeng ned til KFUM. Med seier her er Lars Bohinen og hans menn et langt steg mot direkte opprykk. Kampen spilles på Vålerengas hjemmebane på grunn av manglende lys på Ekeberg. (Eurosport N). Fredrikstad – Bryne fra Fredrikstad stadion. Etter at Skeid vant søndag, har Bryne det største presset på seg i nedrykkssriden. (Eurosport Pluss1), Ranheim – Kongsvinger fra Xtra arena. (Eurosport Pluss2), Sandnes Ulf – Grorud fra ØsterHus arena. Spesiell kamp for Grorud som rykket ned søndag uten å spille. Hvordan vil det påvirke dette oppgjøret? (Eurosport Pluss3). Åsane – Raufoss fra Åsane idrettspark. (Eurosport Pluss4)

19.00: Fotball, dansk superliga menn (12. runde): Horsens – AaB fra CAS Arena. (Vsport2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (10. runde): Nottingham Forest – Aston Villa fra City Ground. Hjemmelaget ligger sist på tabellen og har bare en seier på sine første åtte kamper etter comebacket på øverste nivå. Villa er fire poeng foran. (Vsport Premier League)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (8. runde): Elche – Mallorca fra Estadio Manuel Martinez. Hjemmelaget står fortsatt uten seier denne sesongen der de ligger sist på tabellen. (TV2 Sport Premium).

