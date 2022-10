Søndagens direkte TV-sport

05.00: Golf, LIV Golf Invitanioal Series. (Vsport Golf)

07.00: Motorsport, Formel 1, Japans Grand Prix i Suzuka, VM-runde 18 av 22. (Vsport1)

09.30: Tennis, ATP500-turnering fra Tokyo. Finale. (Eurosport N)

10.05: Motorsport, DTM kvalifisering fra Hockenheim. (Vsport3)

12.00: Fotball, trekning av kvalifiseringsgruppene til EM i Tyskland i 2024. Her får vi vite hvor lett eller vanskelig det blir for Ståle Solbakkens menn å komme seg til neste sluttspill. Denne trekningen setter landslagsmenyen for hele 2023. (TV2 Sport1)

12.30: Tennis, ATP500-turnering fra Astana. Finale. (Eurosport N)

13.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (14. runde): Huddersfield – Hull fra Kirklees stadium. (Vsport2)

13.00: Poker, NM. Finale. (TV2 Sport2)

13.00: Snooker, Hong Kong Masters. Finale. (Eurosport 1)

13.15: Motorsport, DTM første race fra Hockenheim. (Vsport3)

13.30: Friidrett, NM terrengløp lang løype i Bergen: Kvinner senior (6 km) 13.45, menn senior (10 km) 14.35. (NRK1)

13.30: Golf, Open de España (1,75 mill. euro), europatour menn i Madrid med Espen Kofstad og Kristian Krogh Johannessen på feltet. Siste dag. (Vsport Golf)

14.00: Fotball, 1. divisjon menn (27. runde): Skeid – Start fra Nordre Åsen. (Eurosport Pluss1), Sogndal – Stjørdals-Blink fra Fosshaugane Campus. (Eurosport Pluss2)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (8. runde): Real Valladolid – Betis fra Estadi Jose Zurilla. (TV2 Sport Premium)

14.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (7. runde): Füchse Berlin – Kiel. (Vsport+)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (10. runde): Crystal Palace – Leeds United fra Selhurst Park. (Vsport Premier League), West Ham – Fulham fra Londion stadium. (Vsport Premier League1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (9. runde): Borussia Mönchengladbach – Köln fra Borussia-Park. (Vsport1)

16.00: Sykling, UCI World Tour fra Paris. (TV2 Sport1, Eurosport1)

16.00: Håndball, Mesterligaen kvinner, gruppespillet (4. runde): Gruppe A: Bietigheim (Tyskland) – Vipers Kristiansand. (3+)

16.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (7. runde): Lemgo Lippe – Flensburg-Handewitt. (Vsport+)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (8. runde): Cádiz – Espanyol fra Estadi Nuevu Maradilla. (TV2 Sport Premium)

17.00: Fotball, Eliteserien menn (25. runde): Molde – HamKam fra Aker stadion. (Eurosport N), Bodø/Glimt – Sandefjord, Jerv – Aalesund, Odd – Kristiansund, Strømsgodset – Tromsø, Viking – Lillestrøm. (Samlesending MAX, enkeltkamper på Eurosport Pluss).

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (10. runde): Arsenal - Liverpool fra Emirates i London. (Vsport Premier League)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (9. runde): Hertha Berlin – Freiburg fra Olympiastadion. (Vsport1)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (8. runde): Real Sociedad – Villarreal fra Reale Arena. (TV2 Sport1)

19.00: Fotball, Eliteserien menn (25. runde): Rosenborg – Vålerenga fra Lerkendal stadion. VIF er to poeng bak hjemmelaget. Se omtale foran. (MAX)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (9. runde): Stuttgart – Union Berlin fra Mercedes-Benz Arena. (Vsport1)

20.00: Fotball, engelsk Premier League menn (10. runde): Everton - Manchester United fra Goodison Park. (Vsport Premier League)

20.30: Darts, World Grand Prix, sjuende dag. (Vsport2)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (8. runde): Barcelona – Celta Vigo fra Nou Camp. (TV2 Sport1)

23.00: Golf, PGA-turnering menn (8 mill. dollar) i Las Vegas, Nevada. Siste spilledag. (Eurosport N)

23.30: LPGA-turnering kvinner (1,8 mill. dollar) i Somis, California. Siste spilledag. (Vsport Golf)

