Norge heldige med EM-trekningen – unngikk de tøffeste gruppene

Norge ble trukket i gruppe A, sammen med Spania, Skottland, Georgia og Kypros. Det er en av de mer heldigere trekningene Norge kunne fått, da det var flere grupper som var betraktelig hardere.

– Det vil være Skottland som er vår vanskeligste motstander, og det er et landslag vi skal være bedre enn. Så her har vi veldig gode muligheter, sa TV2s Jesper Mathisen under sendingen.

Norge var seedet på tredje nivå i trekningen. Med et bedre resultat i den nylig avsluttede nasjonsligaen ville Ståle Solbakkens mannskap havnet ett nivå høyere.

Norge har ikke vært i et seniorsluttspill for menn siden 2000. Med verdensstjerner som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er det forventninger om norsk EM-deltakelse i Tyskland.

Svenskene ikke like heldige

Svenskene var ikke like heldige, og fikk blant annet Belgia og Østerrike i sin gruppe.

Nasjonene ble trukket inn i sju grupper med fem lag og tre med seks lag. Nederland, Kroatia, Spania og Italia skal til sommeren delta i nasjonsligasluttspill og ble på grunn av dette trukket inn i grupper med bare fem lag.

Kvalifiseringen gjennomføres neste år, og de to beste i hver av de ti gruppene går til sluttspill sammen med vertslandet Tyskland.

EMs tre siste plasser fordeles i nasjonsligaomspillet. De fire beste lagene fra henholdsvis A-, B- og C-divisjonen som ikke allerede har kvalifisert seg til mesterskapet, får en ekstrasjanse. Norge er rangert som nummer åtte i B-divisjonen. Dermed må fire av de sju lagene som er rangert foran, sikre EM-billett for at Norge skal få en slik mulighet.

Neste måned runder Norge av landslagsåret med kamper mot Irland (17/11) og Finland (20/11).

EM-sluttspillet i Tyskland spilles fra 14. juni til 14. juli 2024.

Slik endte trekningen av EM-kvalifiseriungsgruppene i fotball søndag:

* Gruppe A: Spania, Skottland, Norge, Georgia, Kypros.

* Gruppe B: Nederland, Frankrike, Irland, Hellas, Gibraltar.

* Gruppe C: Italia, England, Ukraina, Nord-Makedonia, Malta.

* Gruppe D: Kroatia, Wales, Armenia, Tyrkia, Latvia.

* Gruppe E: Polen, Tsjekkia, Albania, Færøyene, Moldova.

* Gruppe F: Belgia, Østerrike, Sverige, Aserbajdsjan, Estland.

* Gruppe G: Ungarn, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Litauen.

* Gruppe H: Danmark, Finland, Slovenia, Kasakhstan, Nord-Irland, San Marino.

* Gruppe I: Sveits, Israel, Romania, Kosovo, Belarus, Andorra.

* Gruppe J: Portugal, Bosnia Hercegovina, Island, Luxembourg, Slovakia, Lichtenstein.

