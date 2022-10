TV-produksjonen konkluderte i sin grafikk etter målgang med at Verstappen hadde avgjort seierskampen i VM på Suzuka-banen. Det samme gjorde to stadionintervjuere, som gratulerte nederlenderen med triumfen.

Samtidig meldte både eksperter og troverdige nettsteder at Verstappen fortsatt manglet ett poeng for å ha avgjort mesterskapet. Argumentet var at det ikke ble kjørt nok runder under den regn-avbrutte runden i Japan til å dele ut fulle poeng.

Selv Red Bull-sjef Christian Horner konkluderte med at VM-tittelen ennå ikke var i boks.

Etter hvert ble det imidlertid klart at Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) likevel mente at reglementet likevel åpnet for å dele ut fulle poeng, i og med at løpet ble igangsatt igjen etter en lengre regnpause.

– Dette er det sykeste jeg har opplevd, sa Viasats kommentator Stein Pettersen mens dramaet pågikk.

– Det er bare FIA som skjønner FIA sin regelbok. Selv teamene skjønner ikke hva som skjer, sa ekspert Thomas Schie i studio.

Kaos

Kommentator Atle Gulbrandsen forsto også lite.

– Det er for så vidt bare av akademisk interesse om han blir verdensmester i dag eller i Austin om to uker, for det er ingen som har vært i tvil om at han kommer til å bli verdensmester i år. Det er bare det at dette har vært komplett forvirrende for så å si samtlige i Formel 1-sirkuset, sa han.

Verstappen selv gikk mellom å tro at han hadde avgjort VM-tittelen, til å få spredte beskjeder om at han likevel ikke hadde avgjort mesterskapet. I teamledelsen var også usikkerheten rådende.

– Vi trodde ikke vi hadde avgjort det, men at vi manglet ett poeng. Alle andre synes å tro at vi har vunnet, så da tar vi den (seieren), sa Red Bulls tekniske sjef Adrian Newey i kaoset.

Mye regn gjorde forholdene svært vanskelige under årets 18. Formel 1-runde. Allerede etter én runde måtte sikkerhetsbilen på banen og etter hvert ble løpet også rødflagget.

Da hadde Ferrari-stjernen Carlos Sainz vannplanet av banen og ødelagt bilen. Flere andre førere, blant dem Sebastian Vettel, hadde også fått store problemer på det våte underlaget.

Alex Albon måtte også bryte løpet.

Regntrøbbel

Etter en pause på rundt 45 minutter håpet man å starte løpet på ny bak sikkerhetsbilen, men heller ikke det lot seg gjøre. Da hadde regnet tatt seg kraftig opp på ny. Først etter mer enn to timers pause ble løpet gjenopptatt.

Da forsvarte Max Verstappen startsporet sitt og vant løpet.

– Jeg er bare veldig glad for at vi til slutt fikk kjøre. Heldigvis fikk vi kjørt et solid antall runder. Det ble litt mørkt på slutten, men jeg er glad det ble løp, sa verdensmesteren etter seieren.

– Jeg skulle selvsagt gjerne ha avgjort mesterskapet, men vi har en stor sjanse i neste løp, fortsatte han, før meldingen om at han hadde vunnet VM-tittelen likevel kom.

Ferraris Charles Leclerc fulgte på annenplass over målstreken, mens Red Bull-fører Sergio Perez ble nummer tre. I etterkant så dommerne på en episode i siste sving, der Leclerc mistet kontrollen og kuttet svingen. Det endte med fem sekunders tidsstraff. Dermed ble det dobbelt Red Bull-seier i Japan. Esteban Ocon tok en fin fjerdeplass.

Førerne gjenopptok kjøringen på regndekk, men byttet underveis til såkalte intermediate-dekk. Sprut fra bilene foran gjorde tidvis sikten uhyggelig vanskelig.

Den neste VM-runden kjøres i USA fra 21. til 23. oktober. Deretter følger ytterligere tre runder før sesongen er over.