Åge Hareide raste etter stygge scener i Malmö

Han likte svæt dårlig reaksjonen fra bortelagets tilhengere som blamerte seg selv ved å kaste bluss utpå banen i annen omgang. Bortesupporternes oppførsel gjorde at kampen ble stoppet tidlig i andre omgang. Et stort antall politi grep inn for å skille Union-fansen fra andre deler av tribunen.

I mellomtiden forlot spillerne banen og oppholdt seg en stund i garderobene før oppgjøret ble gjenopptatt. Den uvørne bruken av pyroteknikk skapte en uhyggelig stemning.

Spesielt ille var de paniske scenene som oppsto da bluss havnet på plasser der det satt Malmö-tilhengere. Det ble også avfyrt knallskudd som ga kraftige smeller.

– Det er bare noen dager etter det som skjedde i Indonesia hvor flere mennesker døde. Vi vet jo ikke helt hva de har med seg inn på tribunen. Jeg trodde at tyskerne var et anstendig folk og ikke som oppfører seg som i dette, sier Hareide og fortsatte.

– Jeg har vært involvert i fotball i 50 år og har opplevd mange kamper i Europa. Det er synd at man skal gjør dette mot fotballen, sier nordmannen som nå sender ballen videre til Uefa.

Hareide mener at det er litt for enkelt med dagens regler med bare å stoppe kampen noen minutter for å starte opp igjen når noe slikt skjer. Det tok en halv time før kampen kom i gang igjen. Til tross for et massivt trykk fra hjemmelaget tapte de 0-1.

– Uefa må se på det. Hvis dette er den eneste og enkle måten og stoppe kampen, og fortsette å spille er det synd for fotballen. Det ødelegger kampene og for de andre tilhengerne, for spillere og trenere. For alle. De kan ikke spille ute i Europa med slike fans, mener Hareide.