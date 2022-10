Niemann skal ha jukset for norsk sjakklag – Christiansen ante ugler i mosen

Det skriver Wall Street Journal. Avisen har sett en 72 sider lang rapport fra sjakknettstedet som kommer med den knusende konklusjonen om den omstridte unge amerikaneren. Wall Street Journal har bedt 19 år gamle Niemann om en kommentar, men han har valgt å ikke svare.

Det kommer fram i rapporten at Niemann også skal ha jukset da han spilte for det norske laget Norway Gnomes i Pro Chess League i 2020.

Det er et lag hvor blant annet den anerkjente sjakkeksperten Jon Ludvig Hammer spiller for. Johan Sebastian Christiansen er også med på laget.

– Vi fikk aldri noen beskjed om at det var en mistanke rundt ham, ei heller at han hadde en historikk fra tidligere, sier Hammer til VG.

[ Carlsen om sjakkbråket: – Jeg tror at Niemann har jukset mer nylig enn han innrømmer ]

– Gjorde ikke vi jobben vår

Han var lagleder for Norway Gnomes og forteller til avisen at han har hatt en søvnløs natt der han har lest gjennom den første delen av rapporten.

– Vi som lag har et ansvar for å sjekke at folk på laget forstår æreskodeksen, der gjorde ikke vi jobben vår. Chess.com som arrangør har et ansvar for at alt går riktig for seg og for å gjøre tiltak hvis det er mistanke. Der gjorde de ikke jobben sin, sier stormesteren.

Overfor TV 2 forteller Johan Sebastian Christiansen at han hadde en dårlig følelse på den daværende 17-åringen.

– Jeg hadde en liten anelse om at her var det noe ugreit, forteller Christiansen til kanalen.

Stormesteren hadde en snikende følelse om at det kunne være juks.

– Men man sier det ikke og holder det for seg selv. Jeg husker at jeg sa at jeg ikke likte helt at han var på laget. Han leverte så mye bedre resultater enn sin egen rating, forteller han.

[ Hvor mye juks er det egentlig i sjakk? ]

Jukset i over 100 partier

Ifølge rapporten har Niemann trolig mottatt ulovlig assistanse i flere enn 100 onlinepartier, også så nylig som i 2020. Blant disse er flere arrangementer med premiepenger.

Det var VG som først omtalte saken i Norge. Oppslaget i Wall Street Journal har slått ned som en bombe i sjakkmiljøet.

Striden omkring Niemann startet da Magnus Carlsen forrige måned trakk seg fra Sinquefield Cup etter et tap for amerikaneren. Han antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Senere har han utdypet dette og gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann fordi han mistenker amerikaneren for å jukse.

Niemann har innrømmet å ha jukset i spill på Chess.com da han var 12 og 16 år. Siden er han blitt utestengt fra nettstedet. Chess.com er for tiden i en prosess med å kjøpe opp Carlsens selskap Play Magnus Group.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har innledet gransking av både Niemann og Carlsen. Niemann granskes for mulig juks, Carlsen for mulig falske anklager.

[ Fide etterforsker Carlsen og Niemann etter sjakkbråket ]