Wimbledon-finalisten Kyrgios viser til psykisk helse i rettssak

Advokat Michael Kukulies-Smith møtte tirsdag på vegne av Kyrgios i en australsk domstol i tennisstjernens hjemby Canberra. Han ba om utsettelse slik at rettsmedisinske rapporter om hans klients psykiske helse kan utarbeides.

Kyrgios er for tiden i den japanske hovedstaden Tokyo hvor han deltar i samme turnering som Casper Ruud. De to kan ikke møtes før i en eventuell finale.

– Jeg kan bare gjøre det jeg kan, og det er å forsøke å spille god tennis i Tokyo, sa Kyrgios foran turneringen da han fikk spørsmål om saken.

Sorenskriveren utsatte saken til 3. februar, da Kyrgios’ advokater forventes å be om at saken avvises. Den 27 år gamle tennisspilleren vil da møte personlig i retten for første gang siden han ble tiltalt i juli.

Australsk lov gir sorenskrivere anledning til å avvise en sak hvis de godtar at den mentale helsen til tiltalte er svekket, og at et slikt utfall er til fordel for samfunnet og den tiltalte.

Saken gjelder en hendelse i januar i fjor, som ble anmeldt til lokalt politi i desember 2021. Tiltalen skal ha sammenheng med en episode som involverte den tidligere kjæresten til Kyrgios.

Kyrgios har spilt god tennis i årets sesong etter mye skadetrøbbel. Australieren er rangert som nummer 20 i verden. I sommer tok han seg helt til finalen i Grand Slam-turneringen i Wimbledon, men tapte for Novak Djokovic.

