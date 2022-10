Ny saudiarabisk by til 5000 milliarder skal arrangere asiatiske vinterleker

Den første fasen av byen, som ikke er bygget ennå, skal være ferdig i 2025. Ifølge nyhetsbyrået AFP er prislappen på den «futuristiske megabyen», som har fått navnet NEOM, på hele 500 milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 5000 milliarder kroner.

Det er det saudiarabiske statlige investeringsfondet som skal stå for finansieringen.

Den planlagte byen skal ligge på innsiden av to 170 kilometer lange og parallelle skyskrapere som ettersigende skal strekke seg gjennom både fjell- og ørkenterreng. Prosjektet er døpt «The Line».

Den futuristiske byen har tidligere fått oppmerksomhet for planer om flygende taxier og robottjenere.

Ultra-luksus

Tirsdag ble Saudi-Arabias søknad om å få arrangere de asiatiske vinterlekene i NEOM godkjent av Den asiatiske olympiske komité (OCA).

«Ørkenene og fjellene i Saudi-Arabia vil snart bli en lekeplass for vintersport», heter det i en uttalelse.

Vinterlekene skal avvikles i et av område av NEOM-prosjektet som går under navnet Trojena. I dette området opplyses det at vintertemperaturen faller under frysepunktet, og generelt ligger kvikksølvet ti grader lavere enn i andre deler av landet.

Trojena-byggingen skal etter planen være helt ferdig i 2026. Planene innbefatter et helårsanlegg for vintersport. Det legges også opp til en egen ferskvannssjø og bygging av det som beskrives som «ultra-luksuriøse» hoteller.

Sportsvasking?

De asiatiske vinterlekene inkluderer konkurranser på ski, snowboard, ishockey og kunstløp. I alt skal det konkurreres i 47 øvelser på snø og is.

Saudi-Arabia har fått kritikk for å drive med såkalt «sportsvasking». Blant annet har det i flere år arrangert Formel 1-løp og høyprofilerte boksestevner i landet. Det statlige investeringsfondet eier i tillegg Premier League-klubben Newcastle.

En egyptisk tjenestemann opplyste i september at Egypt, Hellas og Saudi-Arabia er i samtaler om en søknad om å få arrangere fotball-VM i 2030.

(©NTB)