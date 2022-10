Norge slo Danmark med sterk redningsaksjon etter elendig åpning

Danskenes siste triumf mot Norge kom 27. november i 2014.

– Det var artig. Men vi kom ordentlig bakpå. Og så ble det en del halvdårlige avslutninger i angrep også. Det så ikke så bra ut etter et kvarter, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

Norge lå under 0-4 etter fire minutter i søndagens kamp. Det gjorde at landslagssjef Thorir Hergeirsson tok en for ham rekordtidlig timeout før det var spilt fem minutter.

Danmarks keeper Sandra Toft ledet redningsduellen 5-0 mot Györ-venninne Silje Solberg og kampen 9-2 etter vel tolv minutter. Norge hadde trøbbel i begge ender av banen i starten, men mest i forsvar. Det norske spillet bedret seg mye inn mot pause. Danmark ledet 13-9 ved halvtid,

Det ble til 13-13 i starten av andreomgangen. Norge fortsatte med godt og aggressivt forsvarsspill. Det la grunnlaget for seieren. Henny Reistad var svært sentral i angrepet mot slutten.

Kontroll

Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk spilte ikke på grunn av skader. Fra tidligere var det klart at Kari Brattset-Dale, Sanna Solberg-Isaksen og Camilla Herrem (alle gravide) ikke kunne delta, heller ikke i EM.

Hergeirsson fikk flere svar i løpet av en snau uke i Danmark der laget hans også slo Sveits (39-22) og Nederland 27-19).

Islendingen ga unge og urutinerte spillere mye tillit. Han hadde før kampen bestemt seg for at han skulle benytte matchen til å teste ut samhandling med nye konstellasjoner.

Uttaket av EM-troppen offentliggjøres 11. oktober, og der ligger det an til å komme med flere mesterskapsdebutanter.

– Når noen mangler, så får andre muligheter til å ta en større rolle. Det gir noe på sikt. Holdningen og mentaliteten er veldig god å ta med seg. Dette danske laget er ordentlig godt og en klar medaljekandidat i EM, sa Hergeirsson.

Seiersjubel

De norske spillerne feiret seieren som det skulle ha vært et oppgjør i et mesterskap.

Siste uka i oktober spiller de norske håndballjentene mot Brasil, Danmark og Nederland i Stavanger. Det blir siste test før EM-åpningen uka etter.

Det norske forsvaret av EM-tittelen skjer i perioden 4.–20. november.

