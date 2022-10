Union Berlin gikk på første serietap – Köln slo Dortmund

Union sto med fem seirer og to uavgjortkamper foran lørdagens runde. Borte mot Eintracht fikk de det tøft og tapte for første gang i ligasammenheng denne sesongen. Mario Götze og Jesper Lindstrøm sto for målene som ga Frankfurt-laget tre poeng.

Thorsby spilte 57 minutter i oppgjøret, mens Julian Ryerson ikke var med i troppen grunnet sykdom. Union møter Stuttgart i neste runde.

Freiburg slo Mainz 2-1 og tok seg med det opp à poeng med Union på tabelltopp. De står begge med 17 poeng og har Bayern München nærmest seg to poeng bak.

Köln tok sin første seier på tre kamper da Dortmund ble slått 3-2. Julian Brandt sendte Dortmund i ledelsen, men deretter scoret både Florian Kainz, Steffen Tigges og Dejan Ljubicic for hjemmelaget. Etter det scoret Benno Schmitz selvmål for Köln.

Timo Werner og Christopher Nkunku scoret to mål hver i Leipzigs 4-0-seier over Bochum, mens Wolfsburg slo Stuttgart 3-2.

1. Bundesliga menn lørdag, 8. runde:

Eintracht Frankfurt – Union Berlin 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Mario Götze (12), 2-0 Jesper Lindstrøm (42).

Rødt kort: Randal Kolo Muani (69), Eintracht Frankfurt.

Morten Thorsby spilte 57 minutter for Union Berlin.

Freiburg – Mainz 2-1 (2-0)

Mål: 1-0 Michael Gregoritsch (3), 2-0 Daniel-Kofi Kyereh (37), 2-1 Aarón Martín (52).

Köln – Borussia Dortmund 3-2 (0-1)

Mål: 0-1 Julian Brandt (31), 1-1 Florian Kainz (53), 2-1 Steffen Tigges (56), 3-1 Dejan Ljubicic (72), 3-2 Benno Schmitz (selvmål 78).

RB Leipzig – Bochum 4-0 (2-0)

Mål: 1-0 Timo Werner (15), 2-0 Christopher Nkunku (str. 23), 3-0 Werner (53), 4-0 Nkunku (85).

Wolfsburg – Stuttgart 3-2 (2-2)

Mål: 0-1 Sehrou Guirassy (22), 1-1 Omar Marmoush (23), 2-1 Maximilian Arnold (38), 2-2 Konstantinos Mavropanos (45), 3-2 Yannick Gerhardt (90).