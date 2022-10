Mol og Sørum med overbevisende seier – klar for semifinale i Paris

Det første settet startet svært jevnt, før Mol og Sørum satte inn et ekstra gir og rundspilte den polske duoen. Nordmennene vant til slutt settet 21-17.

Polakkene startet bedre i det andre settet og jobbet seg raskt opp en trepoengsledelse. Dessverre for Bryl og Losiak svarte nordmennene knallsterkt og avsluttet settet 21-15.

– Det føles veldig, veldig bra å spille på denne arenaen. Vi er veldig glade for å være her. Det er en ære, sa Mol i et intervju vist på Viaplay.

– De polske gutta er et veldig sterkt lag. Et av de beste i verden, så det er fantastisk å slå de her i Paris, la Sørum til.

Den norske duoen tok seg videre til cupspillet etter å ha vunnet alle sine innledende kamper i verdenstourturneringen i Paris.

Den andre norske duoen med Mathias Berntsen og Hendrik Mol tapte to av sine tre kamper i samme pulje og røk ut av turneringen.

Mol og Sørum møter de chilenske brødrene Marco og Esteban Grimalt i semifinalen klokken 20.00.

