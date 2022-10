Kontroversielt mål da Glimt slo LSK – Pellegrino scoret nummer 20

Det var en jevn kamp fram til like etter pause. Et innlegg fra Albert Grønbæk fant Pellegrino på bakerste stolpe. Eliteseriens toppscorer ladet kanonen og banket ballen inn i feltet igjen. Der løp Runar Espejord inn 2-1-målet.

TV-bildene viste imidlertid at Glimt-spissen sto i offside på Pellegrinos skudd. Det fikk LSK-spillerne til å reagere da situasjonen ble vist på storskjermen på Åråsen, men målet sto.

– Det er med å prege hvordan vi forholder oss til kampplanen, for vi er nødt til å begynne å åpne oss. Kanskje det hadde vært en annen fotballkamp. Slik er det og vi får ikke gjort noe med det nå, sa LSK-trener Geir Bakke.

Glimt-trener Kjetil Knutsen synes ikke slike mål skal avgjøre kamper.

– Det er kjedelig for Lillestrøm. Det er ikke en slik ting som skal vippe en kamp i ett lags favør. Selvfølgelig er det en fordel for oss. Den er soleklar og vi er heldige, sa Knutsen til Discovery.

Pellegrino-mål

Før det hadde Ulrik Saltnes sendt Glimt i ledelsen før Ylldren Ibrahimaj utlignet for hjemmelaget. Mot slutten la innbytter Hugo Vetlesen og Pellegrino på til 4-1. Det var Pellegrinos 20. seriemål denne sesongen. Rosenborgs Ole Sæter er nærmest med 13.

– Vi leverer en bra match, og jeg synes ikke de kommer til så mange sjanser. Det var litt lenge siden jeg hadde startet så det var deilig å få 90 minutter, sa Pellegrino.

Han fikk også spørsmål om han hadde sympati med LSK etter offsidemålet. Da svarte den tidligere LSK-spilleren hardt.

– Ingenting. Hvert fall ikke med dem, sa han og pekte mot en gruppe LSK-supportere.

– De kommer på kamp bare for å lage ræl og faenskap. Det er masse barn her, og de driver og sier mange ord som ikke skal være her når vi har hatt kampanjen der vi snakker om at alle mennesker er like, fortsatte han.

Arsenal neste

Glimt tok sin første seier på fire kamper og tok steget opp på annenplass i ligaen.

– Det ble mye men det er en kamp som lever helt til det blir 3-1. Det er utrolig deilig at vi vipper det i vårt favør. Hugo (Vetlesen) har vært god hele sesongen, kanskje vår beste mann, sa Knutsen.

LSK falt ned til tredjeplass og er poenget bak Glimt. Rosenborg følger poenget bak der igjen med én kamp til gode. De kan klatre opp på annenplass med seier over Kristiansund søndag.

Glimt tar imot Sandefjord neste runde, mens LSK møter Viking på bortebane. Glimt skal i mellomtiden møte Martin Ødegaards Arsenal i europaligaen borte.

KAMPFAKTA

Lillestrøm – Bodø/Glimt 1-4 (1-1)

Åråsen stadion: 7258 tilskuere.

Mål: 0-1 Ulrik Saltnes (28), 1-1 Ylldren Ibrahimaj (31), 1-2 Runar Espejord (51), 1-3 Hugo Vetlesen (86), 1-4 Amahl Pellegrino (89).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Vetle Dragsnes, Lillestrøm, Joel Mvuka, Lars-Jørgen Salvesen, Amahl Pellegrino, Nino Zugelj, Bodø/Glimt.

Lillestrøm (3-4-2-1): Mads Hedenstad – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Vetle Dragsnes – Lars Ranger, Ifeanyi Mathew, Kaan Kairinen (Hólmbert Fridjónsson fra 88.), Magnus Knudsen – Ylldren Ibrahimaj (Akor Jerome Adams fra 81.), Gjermund Åsen (Aral Simsir fra 82.) – Thomas Lehne Olsen.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe (Marius Lode fra 61.), Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Albert Grønbæk (Hugo Vetlesen fra 72.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Joel Mvuka (Nino Zugelj fra 90.), Runar Espejord (Lars-Jørgen Salvesen fra 72.), Amahl Pellegrino (Isak Helstad Amundsen fra 90.).