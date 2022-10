IOC-presidenten vurderer å slippe inn russiske utøvere igjen

Russiske og belarusiske idrettsutøvere har vært utestengt i de fleste internasjonale idrettsforbund siden invasjonen av Ukraina i februar.

– Det handler ikke nødvendigvis om å få Russland tilbake. Det handler om å få idrettsutøvere med russisk pass tilbake i konkurranse hvis de ikke støtter krigen, sier Bach til den italienske avisen Corriere della Sera, ifølge Reuters.

Han legger til at det er et vanskelig dilemma, og påpeker at det ikke er de russiske utøverne som har startet krigen.

IOC-presidenten kommer imidlertid ikke med forslag til hvordan de russiske idrettsutøverne skal uttrykke sin motstand mot krigen, siden man i Russland risikerer fengsel dersom man er åpenlyst kritisk til invasjonen.

Han sier også at utestengelsen av utøverne også er tatt av hensyn til deres sikkerhet.

Kraftige reaksjoner

Forrige uke uttalte også FIS-generalsekretær Michel Vion at man hadde planer om å la Russland få delta i verdenscupen igjen.

Uttalelsen til Vion fikk kraftig kritikk rundt om i skiverdenen. Det skjedde etter et FIS-møte i Planica der Vion uttalte at russerne kanskje kunne være med å konkurrere igjen i verdenscupen allerede denne sesongen.

Vion opplyste at FIS lener seg på Den internasjonale olympiske komité (IOC) og dens anbefalinger, og at omstendighetene rundt russiske og belarusiske utestengelse i verdenscupen og internasjonale konkurranser har endret seg.

FIS opplyste forrige uke til NTB at de vil ta en beslutning sent i oktober.

Stor betydning

Siden våren har IOC sagt at de fortløpende vil evaluere anbefalinger om russisk og belarusisk deltakelse, spesielt med tanke på OL i Paris i 2024.

I mange idretter kan dette ha stor betydning allerede i 2023, da det skal avholdes mange kvalifiseringskonkurranser.

Allerede har Russland som nasjon blitt ekskludert fra internasjonal idrett som følge av systematisk doping i landet.

Under det utsatte OL i Tokyo i fjor sommer deltok russiske utøvere, men ikke under russisk flagg. De konkurrerte i stedet under navnet ROC, Russland Olympic Committee.

