Haalands første Manchester-derby – dette ser du av direktesendt sport på TV i helgen

05.45: Motorsport, Moto GP. Trening 3 før Thailand Grand Prix. (Viasport 3)

07.30: Motorsport, Moto GP. Kvalifisering Moto 3 før Thailand Grand Prix. (Viasport 3)

08.30: Motorsport, Moto GP. Trening 4 før Thailand Grand Prix. (Viasport 3)

09.15: Motorsport, Moto GP. Kvalifisering før Thailand Grand Prix. (Viasport 3)

10.00: Motorsport, Moto GP. Kvalifisering Moto 2 før Thailand Grand Prix. (Viasport 3)

11.50: Friidrett, Orientering. Verdenscupavslutning i Davos, Sveits. Stafett menn. (NRK1)

12.00: Motorsport, Formel 1. Trening 3 før Singapore Grand Prix. (Viasport 1)

13.00: Sandvolleyball, Elite16. Kvartfinaler i Elite 16-turneringen i Paris. Anders Mol og Christian Sørum møter det polske paret Bryl/Losiak klokken 14.00. (Viasport +)

13.00: Golf, European Tour. Dag 3 av Alfred Dunhill Links Championship fra the Old Course (St. Andrews), the Championship Course (Carnoustie) og Kingsbarns Golf Links. Rory McIlroy leder an feltet med verdens beste, mens blant andre Gianfranco Zola, Mark Noble og Ronan Keating er blant amatørene som deltar. (Viasport Golf)

13.30: Fotball, skotsk Premier League. Runde 9: Hearts – Rangers fra Tynecastle Park, Edinburgh. (Viasport 2)

13.30: Fotball, Premier League. Runde 9: Arsenal – Tottenham fra Emirates, London. (V Sport Premier League)

13.30: Håndball, Golden League. Gruppe A, andre kamp: Nederland – Norge. Fra Arena Randers, Aarhus. (TV2 Direkte)

13.33: Sykkel, UCI World Tour. Kroatia Rundt, etappe 3 fra Opatija – Labin. 219 km. Fjell. (Eurosport Norge)

14.00: Fotball, La Liga. Runde 7: Cadiz – Villareal fra Estadio Nuevo Mirandilla, Cadiz. (TV2 Sport Premium)

14.00: Ishockey, Fjordkraft-ligaen. Runde 8: Vålerenga – Storhamar, fra Jordal Amfi. (TV Sport 1)

14.03: Snooker, British Open. Fjerde dag av British Open i snooker. Semifinaler. (Eurosport 1)

14.45: Motorsport, Formel 1. Kvalifisering før Singapore Grand Prix. (Viasport 1)

15.30: Fotball, Bundesligaen. Runde 8: Köln – Borussia Dortmund fra RheinEnergieStadion, Köln. (Viasport +)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 9: Bournemouth – Brentford fra Vitality Stadium, Bournemouth. (V Sport Premier League 4)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 9: Crystal Palace – Chelsea fra Selhurst Park, London. (TV3 +)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 9: Fulham – Newcastle fra Craven Cottage, London. (V Sport Premier League 3)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 9: Liverpool – Brighton fra Anfield Road, Liverpool. (V Sport Premier League)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 9: Southampton – Everton fra St. Marys’, Southampton. (V Sport Premier League 2)

16.00: Vintersport, hopp. Sommer Grand Prix fra Klingenthal. Mixed lagkonkurranse. (Viasport 3)

16.00: Fotball, Eliteserien. Runde 24: Tromsø – Molde fra Alfheim, Tromsø. (Eurosport Norge)

16.00: Fotball, Championship. Runde 12: Coventry – Middlesbrough fra Coventry Arena, Coventry. (Viasport 2)

16.00: Håndball, Golden League. Gruppe A, andre kamp: Danmark – Sveits. Fra Arena Randers, Aarhus. (TV2 Sport 2)

16.15: Fotball, La Liga. Runde 7: Getafe – Real Valladolid fra Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Madrid. (TV2 Sport Premium)

18.00: Håndball, Rema 1000-ligaen menn. Runde 4: Kolstad – Arendal. Fra Kolstad Arena, Trondheim. (TV2 Sport 2)

18.00: Motorsport, Nascar. Camping World Truck Series – Talladega 250. Fra Talladega Superspeedway, Talladega, Alabama. (Viasport 3)

18.00: Fotball, Eliteserien. Runde 24: Lillestrøm – Bodø/Glimt fra Åråsen. (Max)

18.00: Fotball, Eliteserien. Runde 24: Vålerenga – Strømsgodset fra Intility. (Eurosport Norge)

18.30: Fotball, La Liga. Runde 7: Sevilla – Atletico Madrid fra Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, Bundesligaen. Runde 8: Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach fra Weserstadion, Bremen. (Viasport 1)

18.30: Fotball, Premier League. Runde 9: West Ham – Wolves fra London Stadium. (V Sport Premier League)

18.30: Håndball, Bundesligaen. Runde 7: Flensburg – Magdeburg. Fra Flens-Arena, Flensburg, Tyskland. (Viasport 2)

18.30: Ishockey, Fjordkraft-ligaen. Runde 8: Frisk Asker – Sparta Sarpsborg, fra Varner Arena, Asker. (TV Sport 1)

19.00: Sandvolleyball, Elite16. Semifinaler i Elite 16-turneringen i Paris. Anders Mol og Christian Sørum deltar. (Viasport +)

19.00: Golf, LPGA Tour. Dag 3 av Volunteers of America Classic fra Old American Golf Cub, Texas. (Viasport Golf)

20.00: Fotball, Æresdivisjonen. Runde 8: Ajax – Go Ahead Eagles fra Johan Cruijff ArenA. (Viasport 2)

20.03: Snooker, British Open. Fjerde dag av British Open i snooker. Semifinaler. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, Bundesliga 2. Runde 10: St. Pauli – Heidenheim fra Millerntor-Stadion, St. Pauli, Hamburg. (Viasport 1)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 7: Mallorca – Barcelona fra Visit Mallorca Stadium, Palma de Mallorca. (TV2 Sport Premium)

21.00: Motorsport, Rallycross. NRX Minneapolis – Dag 1. Fra ERX Motor Park, Elk River, Minnesota. (Viasport 3)

22.03: Golf, PGA Tour. Dag 3 av Sanderson Farms Championship fra Country Club of Jackson, Mississippi. (Eurosport Norge)

00.10: Baseball, Major League Baseball. Detroit Tigers – Minnesota Twins (American League Central) fra Comerica Park, Detroit. (Viasport +)

01.00: Motorsport, WRC. Direkte fra dag 4 av World Rally Championship på New Zealand. (Eurosport Norge)

04.00: Motorsport, WRC. Direkte fra dag 4 av World Rally Championship på New Zealand. (Eurosport Norge)

Søndag:

05.35: Motorsport, Moto GP. Oppvarming før Thailand Grand Prix. (Viasport 3)

06.45: Motorsport, Moto GP. Hovedløp Moto 3, Thailand Grand Prix. (Viasport 3)

08.05: Motorsport, Moto GP. Hovedløp Moto 2, Thailand Grand Prix. (Viasport 3)

08.30: Tennis, ATP 250. Finale i ATP 250-turneringen fra Seoul. Casper Ruud røk ut i kvartfinalen. (Eurosport Norge)

09.30: Motorsport, Moto GP. Hovedløp, Thailand Grand Prix. (Viasport 3)

09.48: Friidrett, maraton. Fra London Maraton, London. (Eurosport 1)

11.35: Friidrett, Orientering. Verdenscupavslutning i Davos, Sveits. Mellomdistanse menn. (NRK2)

12.10: Friidrett, Orientering. Verdenscupavslutning i Davos, Sveits. Mellomdistanse menn. (NRK1)

12.30: Sandvolleyball, Elite16. Bronsefinaler i Elite 16-turneringen i Paris. Anders Mol og Christian Sørum deltar. (Viasport +)

12.30: Golf, European Tour. Dag 4 av Alfred Dunhill Links Championship fra the Old Course (St. Andrews), the Championship Course (Carnoustie) og Kingsbarns Golf Links. Rory McIlroy leder an feltet med verdens beste, mens blant andre Gianfranco Zola, Mark Noble og Ronan Keating er blant amatørene som deltar. (Viasport Golf)

13.00: Fotball, Championship. Runde 12: Stoke – Watford fra bet365 Stadium, Stoke-on-Trent. (Viasport 3)

13.03: Friidrett, triatlon. Triatlon: Super League fra Toulouse. (Eurosport Norge)

13.03: Sykkel, UCI World Tour. Kroatia Rundt, sjette og siste etappe fra Sveta Nedelja – Zagreb. 158 km. Flat. (Eurosport 1)

13.30: Håndball, Golden League. Gruppe A, tredje kamp: Sveits – Nederland. Fra IBF Arena, Ikast. (TV2 Sport 2)

14.00: Fotball, Obosligaen. Runde 26: Brann – Stjørdals/Blink fra Brann stadion, Bergen. (Eurosport +1)

14.00: Fotball, Obosligaen. Runde 26: Bryne – Skeid fra Bryne stadion. (Eurosport +2)

14.00: Fotball, Obosligaen. Runde 26: Fredrikstad – Mjøndalen fra Fredrikstad stadion. (Max)

14.00: Fotball, La Liga. Runde 7: Espanyol – Valencia fra Estadi Cornellà-El Prat, Barcelona. (TV2 Sport Premium)

14.00: Motorsport, Formel 1. Hovedløp, Singapore Grand Prix. (Viasport 1)

15.00: Sandvolleyball, Elite16. Finaler i Elite 16-turneringen i Paris. Anders Mol og Christian Sørum deltar. (Viasport +)

15.00: Fotball, Premier League. Runde 9: Manchester City – Manchester United fra Etihad, Manchester. (V Sport Premier League)

15.30: Fotball, Bundesligaen. Runde 8: Hertha Berlin – Hoffenheim fra Olympiastadion, Berlin. (Viasport 2)

15.30: Tennis, ATP 250. Finale i ATP 250-turneringen fra Sofia. Jannik Sinner er førsteseedet. (Eurosport Norge)

15.33: Snooker, British Open. Femte dag av British Open i snooker. Finale. (Eurosport Norge)

16.00: Vintersport, hopp. Sommer Grand Prix fra Klingenthal. Stor bakke, menn. (Viasport 3)

16.00: Håndball, Golden League. Gruppe A, tredje kamp: Danmark – Norge. Fra IBF Arena, Ikast. (TV2 Direkte)

16.00: Fotball, Toppserien. Topp 4-sluttspill, runde 3: Vålerenga – Rosenborg fra Intility. (NRK1)

16.15: Fotball, La Liga. Runde 7: Celta Vigo – Real Betis fra Estadio de Balaídos, Vigo. (TV2 Sport Premium)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 24: Aalesund – Viking fra Color Line stadion, Aalesund. (Eurosport Norge)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 24: HamKam – Jerv fra Briskeby, Hamar. (Eurosport +4)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 24: Haugesund – Odd fra Haugesund stadion. (Eurosport +2)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 24: Sandefjord – Sarpsborg fra Release Arena, Sandefjord. (Eurosport +3)

17.00: Ishockey, Fjordkraft-ligaen. Runde 8: Lillehammer – Grüner, fra Eidsiva Arena. (TV Sport 2)

17.30: Fotball, Bundesligaen. Runde 8: Schalke – Augsburg fra Veltins Arena, Gelsenkirchen. (Viasport 1)

17.30: Fotball, Premier League. Runde 9: Leeds – Aston Villa fra Elland Road, Leeds. (V Sport Premier League)

17.30: Tennis, ATP 250. Finale i ATP 250-turneringen fra Tel Aviv. Novak Djokovic er førsteseedet. (Eurosport 1)

18.30: Fotball, La Liga. Runde 7: Girona – Real Sociedad fra Estadi Montilivi, Girona. (TV2 Sport 1)

19.00: Golf, LPGA Tour. Dag 4 av Volunteers of America Classic fra Old American Golf Cub, Texas. (Viasport Golf)

19.00: Fotball, Eliteserien. Runde 24: Kristiansund – Rosenborg fra Kristiansund stadion. (Max)

19.30: Motorsport, Nascar. Cup Series – YellaWood 500. Fra Talladega Superspeedway, Talladega, Alabama. (Viasport 3)

20.03: Snooker, British Open. Femte dag av British Open i snooker. Finale. (Eurosport Norge)

20.10: Baseball, Major League Baseball. Houston Astros (American League West) – Tampa Bay Rays (American League East) fra Minute Maid Park, Houston, Texas. (Viasport 2)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 7: Real Madrid – Osasuna fra Santiago Bernabeu, Madrid. (TV2 Sport 1)

21.00: Motorsport, Rallycross. NRX Minneapolis – Dag 2. Fra ERX Motor Park, Elk River, Minnesota. (Viasport +)

22.03: Golf, PGA Tour. Dag 1 av Sanderson Farms Championship fra Country Club of Jackson, Mississippi. (Eurosport Norge)

03.05: Ishockey, NHL. Oppvarmingskamp før sesongen mellom Los Angeles Kings og Anaheim Ducks fra Crypto.com Arena, Los Angeles. (Viasport 1)

