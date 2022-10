Grøvdal forbedret norgesrekorden på 5 kilometer gateløp

Det rapporterer Friidrett1 via Twitter. Ifølge bloggen har kun seks europeiske kvinner løpt raskere på distansen gjennom historien.

Grøvdals forrige rekord på 15.04 ble satt i Spikkestad for to år siden. I fjor løp hun under verdensrekorden på distansen, men den tiden ble aldri godkjent ettersom løypa ikke var kontrollmålt.

Løpet er Grøvdals første opptreden siden hun måtte bryte på 5000 meter under EM i München i august. Da fikk hun problemer med ryggen.

Ryggproblemene gjorde også at Grøvdal måtte droppe det siste Diamond League-stevne i Zürich i september.

Grøvdal testet også positivt på koronaviruset rett etter EM.

