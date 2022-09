NIF med nye strømkrav: – Frykter enkelte idretter blir rammet hardt

Bakgrunnen er at strømstøtteordningen viser seg å ikke være tilstrekkelig for at alle idrettsanlegg kan holde driften i gang, heter det i brevet.

NIF frykter at mange anlegg vil bli stengt, og enkelte idretter kan bli rammet svært hardt. Blant annet pekes det på at ordningen som er nå ikke gir full merverdiavgiftskompensasjon for frivillighetens strømkostnader.

NIF oppfatter at intensjon med det nye forslaget er at frivilligheten skal ha samme kompensasjon og kostnad for bruk av strøm som husholdningene, med unntak av at frivilligheten ikke har en begrensning knyttet til forbruk.

– Det ligger an til at frivilligheten vil få en vesentlig dårligere ordning enn husholdningene, og en langt mindre effektiv ordning enn de som har virket ved lavere strømpriser. Dette skyldes at kompensasjonen for merverdiavgift beregnes forskjellig i de to ordningene, sier generalsekretær Einar Aas.

Aas peker også på at mye av aktiviteten foregår på ettermiddagen og kvelden og bruker lyset i lysløypene som eksempel.

(©NTB)