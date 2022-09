Dette ser du av direktesendt sport på TV fredag

05.45: Motorsport, Moto GP. Trening 1 før Thailand Grand Prix. (Viasport 3)

07.30: Motorsport, Moto GP. Trening 2 før Thailand Grand Prix. (Viasport 3)

09.00: Sandvolleyball, Elite16. Dag to av Elite 16-turneringen i Paris. Dagsesjon. (Viasport +)

12.00: Motorsport, Formel 1. Trening 1 før Singapore Grand Prix. (Viasport 1)

13.00: Golf, European Tour. Dag 2 av Alfred Dunhill Links Championship fra the Old Course (St. Andrews), the Championship Course (Carnoustie) og Kingsbarns Golf Links. Rory McIlroy leder an feltet med verdens beste, mens blant andre Gianfranco Zola, Mark Noble og Ronan Keating er blant amatørene som deltar. (Viasport Golf)

14.03: Snooker, British Open. Tredje dag av British Open i snooker. Dagsesjon. (Eurosport Norge)

15.00: Motorsport, Formel 1. Trening 2 før Singapore Grand Prix. (Viasport 1)

15.03: Sykkel, UCI World Tour. Kroatia Rundt, etappe 3 fra Biograd na Moru – Crikvenica. 219 km. Flat. (Eurosport 1)

17.00: Sandvolleyball, Elite16. Dag to av Elite 16-turneringen i Paris. Anders Mol og Christian Sørum møter Noe Aravena and Vicente Droguett fra Chile på bane 2 18.00. (Viasport +)

18.00: Volleyball, Mizunoligaen menn. Første runde: Koll – TIF Viking, fra Kringsjåhallen, Oslo. (TV2 Sport 2)

18.30: Fotball, Bundesliga 2. Runde 10: Hannover 96 – HSV fra Heinz-von-Heiden-Arena, Hanover. (Viasport 1)

18.30: Golf, LPGA Tour. Dag 2 av Volunteers of America Classic fra Old American Golf Cub, Texas. (Viasport Golf)

20.03: Snooker, British Open. Tredje dag av British Open i snooker. Kveldssesjon. (Eurosport 1)

20.20: Baseball, Major League Baseball. Chicago Cubs – Cincinnati Reds (National League Central) fra Wrigley Field, Chicago. (Viasport 3)

20.30: Fotball, Bundesligaen. Runde 8: Bayern München – Bayer Leverkusen fra Allianz Arena, München. (Viasport 1)

20.30: Volleyball, Mizunoligaen kvinner. Første runde: Koll – Tromsø, fra Kringsjåhallen, Oslo. (TV2 Sport 2)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 7: Athletic Bilbao – Almeria fra San Mames, Bilbao. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, La Liga 2. Runde 8: Tenerife – Sporting Gijon fra Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez, Santa Cruz de Tenerife, Kanariøyene. (TV2 Sport Premium 2)

21.00: Motorsport, WRC. Direkte fra dag 2 av World Rally Championship på New Zealand. (Eurosport Norge)

21.00: Fotball, Championship. Runde 12: Hull – Luton fra The MKM Stadium, Kingston upon Hull. (Viasport 2)

22.00: Golf, PGA Tour. Dag 2 av Sanderson Farms Championship fra Country Club of Jackson, Mississippi. (Eurosport Norge)

01.00: Ishockey, NHL. Oppvarmingskamp før sesongen mellom New York Rangers og New Jersey Devils fra Prudential Center, Newark, New Jersey. (Viasport 1)

