Vingegaard med første seier siden Tour-triumfen

Etapperittet i Kroatia er danskens første ritt siden han ble hyllet som sammenlagtvinner av Tour de France i Paris. På 3. etappe var han best i den bratte bakken opp mot mål på et utsiktspunkt over havnebyen Primosten.

Den 19-årige briten Oscar Onley og sloveneren Matej Mohoric fulgte nærmest. Jonathan Milan fra Italia, som vant begge de to første etappene, var med i seierskampen også på den tredje. Han endte på 5.-plass og beholder ledertrøya.

– Det var en veldig vanskelig avslutning. Veien var ujevn, og det var vanskelig å stå på pedalene. Vi kjempet for dette hele dagen, og jeg er glad for at jeg greide å vinne, sa Vingegaard i et intervju vist på Eurosport.

Han er nå bare ett sekund bak Milan i sammendraget.

– Det er fortsatt mange etapper igjen, og jeg tenker ikke på sammenlagtseieren ennå. Det var fint for meg å ta en seier i siste del av sesongen også, sa dansken.

Det norske Uno-X-laget var med å prege etappen. Beste rytter fra laget var danske Jonas Gregaard på 8.-plass, mens Torstein Træen ble beste nordmann på 13.-plass.

