Dette ser du av direktesendt sport på TV torsdag

07.00: Motorsport, WRC. Direkte fra første etappe på dag 1 av World Rally Championship på New Zealand. (Eurosport Norge)

09.00: Sandvolleyball, Elite16. Første dag av Elite 16-turneringen i Paris. Anders Mol og Christian Sørum møter Hendrik Mol og Mathias Berntsen på centrecourt klokken 12.00. (Viasport +)

13.00: Golf, European Tour. Dag 1 av Alfred Dunhill Links Championship fra the Old Course (St. Andrews), the Championship Course (Carnoustie) og Kingsbarns Golf Links. Rory McIlroy leder an feltet med verdens beste, mens blant andre Gianfranco Zola, Mark Noble og Ronan Keating er blant amatørene som deltar. (Viasport Golf)

14.03: Snooker, British Open. Andre dag av British Open i snooker. Dagsesjon. (Eurosport Norge)

15.03: Sykkel, UCI World Tour. Kroatia Rundt, etappe 3 fra Sinj – Primošten. 157 km. Flat. (Eurosport 1)

17.00: Sandvolleyball, Elite16. Første dag av Elite 16-turneringen i Paris. Anders Mol og Christian Sørum møter Marco og Esteban Grimalt på centrecourt klokken 18.00. (Viasport +)

18.00: Håndball, Golden League. Gruppe A, første kamp: Norge – Sveits. Fra Ceres Arena, Aarhus. (TV2 Direkte)

18.30: Golf, LPGA Tour. Dag 1 av Volunteers of America Classic fra Old American Golf Cub, Texas. (Viasport Golf)

18.30: Ishockey, Fjordkraft-ligaen. Runde 7: Sparta Sarpsborg – Vålerenga, fra Sparta Amfi, Sarpsborg. (TV Sport 1)

18.45: Håndball, Champions League menn. Gruppe A, runde 3: Wisla Plock – GOG fra Orlen Arena i Płock, Polen. (Viasport 1)

18.35: Baseball, Major League Baseball. Minnesota Twins – Chicago White Sox (American League Central) fra Target Field, Minneapolis. (Viasport 2)

20.03: Snooker, British Open. Andre dag av British Open i snooker. Kveldssesjon. (Eurosport 1)

20.30: Håndball, Golden League. Gruppe A, første kamp: Danmark – Nederland. Fra Ceres Arena, Aarhus. (TV2 Sport 2)

20.45: Håndball, Champions League menn. Gruppe B, runde 3: Nantes – Elverum fra Palais des Sports de Beaulieu, Nantes. (TV2 Sport 2)

21.33: Golf, PGA Tour. Dag 1 av Sanderson Farms Championship fra Country Club of Jackson, Mississippi. (Eurosport Norge)

01.00: Ishockey, NHL. Oppvarmingskamp før sesongen mellom New York Rangers og New Jersey Devils fra Madison Square Garden, New York. (Viasport 1)

