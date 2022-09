Ferskinger kjemper om billett til håndball-EM

Troppene ble offentliggjort av Det europeiske håndballforbundet tirsdag. Det er 35 spillere for hvert lag som kan bli aktuelle for spill i EM.

Tittelforsvarer Norge kan ta med seg 20 spillere til mesterskapet i november.

Sanna Solberg-Isaksen (gravid), Camilla Herrem (nylig tilbake i spill etter operasjon) og Kari Brattset Dale (gravid) er uaktuelle for EM sammenlignet med VM i fjor.

Det betyr at det skal inn to «nye» venstrekanter og Norges beste utespiller (Brattset Dale) vil være savnet.

Norge møter Sveits (torsdag), Nederland (lørdag) og Danmark (søndag) i Golden League i Danmark denne uka.

– Her i Danmark skal vi gi alle aktuelle kandidater kamputfordringer. Det handler om å få noen svar før laguttaket (11. oktober). Vi ønsker å få et enda bedre grunnlag for å finne ut hva laget trenger i EM, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til handball.no.

Stine Bredal Oftedal har vært med på innledningen av samlingen i Danmark, men hun reiser til Ungarn torsdag. Hun fikk en smell i ansiktet for noen dager siden.

[ Håndball-EM går uten Herrem: – Litt for tidlig ]