Opprykket og mange fordeler glapp for svakt Norge mot Serbia: – Det er frustrerende

Etter 22-4 på de åtte første hjemmekampene under hans ledelse så han den niende ende 0-2 etter skuffende norsk spill. Serbias spisser Dusan Vlahovic og Aleksandar Mitrovic scoret hvert sitt mål, mens Erling Braut Haaland gikk målløs av banen.

Da Sverige samtidig avga poeng mot Slovenia, ble kvelden helsvart.

Med svensk seier ville Norge vært beste toer og blitt seedet på nivå 2 i EM-trekningen neste måned. Da ville laget også stått langt framme i køen for en ekstrasjanse til EM-plass om laget ikke lykkes i den ordinære kvalifiseringen. I stedet ble Norge dårligste toer.

– Vi møtte et lag som per nå er bedre enn oss. Det tyngste var ikke å miste opprykket, men at vi ikke havner i 2. seedingsbolle. Sannsynligvis gjør det en vesensforskjell, for nå kan vi fort få to kanonlag i vår EM-kvalifiseringsgruppe, sa Solbakken på pressekonferansen.

– Vi hadde en matchball, en stor en, og vi mislyktes med den. Det er selvfølgelig et hardt slag, men jeg har fortsatt en sterk overbevisning om at vi kommer til EM i Tyskland. I denne gruppa vant vi tre ganger mot lag som var seedet foran oss.

[ Kommentar: Best når det gjelder. Fotballandslagets utfordring ]

Kjempesjanse

Erling Braut Haaland hadde en kjempesjanse til å score etter bare 22 sekunder, men akkurat som i Slovenia lørdag ble Norge stoppet av en god og heldig keeper. Vanja Milenkovic-Savic er ikke av samme klasse som Jan Oblak, men redningen hans var spektakulær og ekstremt viktig for kampens utfall. Etter en sterk start sluknet Norge.

Serbia tok ledelsen på vakkert vis noen minutter før pause. Dusan Tadic fant Filip Kostic med en lekker pasning bak ryggen på Julian Ryerson, og kantspilleren tok seg til dødlinja før han slo skrått ut i feltet. Ved nærmeste hjørne av femmeteren styrte Juventus-spiss Dusan Vlahovic ballen i mål. Det norske forsvaret var bare tilskuere ved den anledningen.

– Målet kommer på et veldig ugunstig tidspunkt. Vi hadde behov for å komme inn og justere noen ting, og det rakk vi ikke, sa landslagssjefen til TV 2.

Norge prøvde å slå tilbake, men rotet det til igjen tidlig i den andre omgangen. I det 54. minutt slo Sander Berge en stygg feilpasning på egen banehalvdel, og Serbia kontret raskt mot et overrumplet forsvar. Vlahovic førte ballen tversover langs 16-meteren og dyttet den til en fri Aleksandar Mitrovic, som scoret sitt sjette mål i årets nasjonsliga. Dermed sluttet han seg til Haaland på turneringens scoringstopp.

[ England-sjefen forsvarer Maguire: – Må støtte våre beste og mest erfarne ]

Nedtur

Norge hadde gruppeseieren langt nede i lomma etter de fire junikampene, men klarte ikke å ta et poeng i september og må spille i B-divisjonen også i neste utgave av nasjonsligaen. Det er Serbia som får lov å bryne seg mot eliten om to år.

Serberne blir også blant Norges mulige motstandere fra nivå 2 i EM-trekningen, sammen med lag som England og Frankrike.

– Oddsen er lav på at vi får en mye vanskeligere trekning, sa Solbakken.

Foran et fullsatt Ullevaal innledet Norge kampen sterkt og tvang fram en kontring som nær hadde gitt scoring før det var spilt et halvt minutt. Haaland la igjen ballen til Alexander Sørloth, som førte den mot forsvaret i høyt tempo og satte opp Haaland i drømmeposisjon. Han skjøt mot lengste hjørne, men keeper fikk en hånd på ballen og slo den over.

Det norske laget innledet kampen med høyt press og vant ballen gunstig gang på gang. Serbias bakre treer fikk store problemer med å demme opp, og de norske virvlet fram flere muligheter. Men så kriget serberne seg inn i kampen. Med knallhardt press- og duellspill fikk de hjemmespillerne til å vende seg feil vei og spille ballen til siden eller bakover. Trøkket forsvant, og serberne overtok med sin teknikk.

[ «Landslaget tilbake til start. Igjen...» ]

Senket

Lenge hadde Norge god kontroll bakover, men etter hvert begynte Serbia å komme til farlige situasjoner, ofte regissert av kaptein Dusan Tajic. Først skapte et innlegg fra Andrija Zivkovic trøbbel for Ørjan Nyland, så satte samme mann opp Tadic, som i det 34. minutt fant hodet til Vlahovic inne i feltet. Nikken mot hjørnet så ut som en scoring, men Nyland avverget med et tigersprang og fikk en klem av Martin Ødegaard, mens publikum ropte hans navn.

Gleden skulle ikke vare lenge. I det 42. minutt tok Serbia ledelsen, og mange fikk nok bange anelser allerede da. På 0-2 var håpet nesten ute. Det norske laget vi har sett i de to siste kampene er langt fra nivået det viste i juni da Serbia ble slått en gang og Sverige to i juni.

---

Kampfakta:

Uefas nasjonsliga fotball menn tirsdag, B-divisjonen gruppe 4 i Oslo:

Norge – Serbia 0-2 (0-1)

Ullevaal stadion, 24.364 tilskuere

Mål: 0-1 Dusan Vlahovic (42), 0-2 Aleksandar Mitrovic (54).

Dommer: Antonio Mateu Lahoz, Spania.

Gult kort: Filip Kostic (50), Serbia.

Lagene:

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Julian Ryerson (Marcus Holmgren Pedersen fra 57.), Andreas Hanche-Olsen (Patrick Berg fra 78.), Leo Østigård, Birger Meling (Fredrik Bjørkan fra 74.) – Alexander Sørloth, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes (Kristoffer Ajer fra 57.), Sander Berge, Mohamed Elyounoussi (Jørgen Strand Larsen fra 57.) – Erling Braut Haaland.

Ubenyttede reserver: André Hansen, Sten Grytebust – Morten Thorsby, Stian Gregersen, Ola Brynhildsen, Kristoffer Zachariassen, Mats Møller Dæhli.

Serbia (3-4-1-2): Vanja Milinkovic-Savic – Milos Veljkovic, Stefan Mitrovic, Strahinja Pavlovic (Srdjan Babic fra 89.) – Andrija Zivkovic (Darko Lazovic fra 72.), Sasa Lukic, Ivan Ilic, Filip Kostic (Nemanja Radonjic fra 72.) – Dusan Tadic (Filip Djuricic fra 90+3.) – Aleksandar Mitrovic (Luka Jovic fra 90+3.), Dusan Vlahovic.

Ubenyttede reserver: Marko Dmitrovic, Marko Ilic – Filip Mladenovic, Nemanja Maksimovic, Strahinja Erakovic, Erhan Masovic, Aleksa Terzic.

---