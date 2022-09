Nossum vil ha den nye langrennsjobben

Det opplyser Nossum selv til NTB, men legger til:

– Jeg trives utrolig godt der jeg er og forholder meg til det.

– Du søker på jobben fordi du vil ha den?

– Ja, det gjør jeg, men jeg søker ikke fordi jeg mistrives der jeg er og søker meg bort, men fordi det er en interessant stilling.

Sportslig ansvar

Jobben som fagsjef ble utlyst for to uker siden. Det er deler av arbeidsoppgavene til langrennssjef Espen Bjervig som nå plasseres i en egen stilling.

– Det blir en veldig viktig stilling for meg uavhengig om jeg fortsetter der jeg er eller ikke. Det blir den nærmeste sjefen min, sier Nossum.

Bjervig har erkjent at han har hatt for mange arbeidsoppgaver. Som et resultat av det ble fagsjef-stillingen lyst ut. Den stillingen vil ha det sportslige ansvaret, mens Bjervig skal være administrativ leder.

[ Slik skal langrennsleiren unngå nytt bråk: – Vi kan bli tydeligere ]

– Et scoop

Didrik Tønseth har klokkertro på Nossum i den nye stillingen.

– Jeg håper det blir ham. Jeg mener det er et scoop for norsk langrenn å få ham inn der, sier Tønseth til NTB.

– Jeg synes det er en mann som har vist at han har taklet hovedtrenerjobben. Han ble egentlig kastet litt inn i en hovedtrenerstilling. Han har vist i den jobben at han har god faglig kompetanse.

Søknadsfristen på stillingen gikk ut mandag.

[ Langrennskvinnene har lagt planen for VM-sesongen – følger Northug-oppskrift ]