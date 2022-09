Håndball-EM går uten Herrem: – Litt for tidlig

Norge starter europamesterskapet 4. november.

– Det blir litt for tidlig for meg med tanke på jeg fortsatt bare kan trene håndball annenhver dag. I et mesterskap tror jeg det blir for tøff belastning over for kort tid, sier Herrem til VG.

Herrem fikk operert akillesen i slutten av mai. Hun er tilbake i spill for klubblaget Sola, men må begrense belastningen.

Norges første EM-kamp går mot Kroatia. Deretter er det kamper mot Sveits og Ungarn i det innledende gruppespillet.

Landslagsuttaket til mesterskapet skjer 11. oktober.

