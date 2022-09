Presidenten ble sittende – boksing kan bli vraket som OL-idrett

Under den ekstraordinære IBA-kongressen i Armenias hovedstad Jerevan ble det avholdt avstemning blant delegatene rundt hvorvidt det skulle tillates at forbundets russiske president Umar Kremlev får en utfordrer til toppvervet.

Avstemningen måtte utsettes i 45 minutter som følge av strømbrudd i Jerevan, men da den omsider ble gjennomført, ga 106 delegater sin støtte til Kremlev. Kun 36 hadde motsatt syn.

Da resultatet var klart, holdt Kremlev en tale der han snakket varmt om veien internasjonal boksing må gå uten OL-status.

– Vi burde ikke si olympisk boksing, men derimot IBA-boksing, sa presidenten.

IOC-bekymring

Den internasjonale olympiske komité sa i en uttalelse etter avstemningen at den er «ekstremt bekymret» for omstendighetene rundt søndagens kongress, og i særdeleshet prosedyrene som ble valgt for den viktige avstemningen.

IOC uttrykte også bekymring rundt at Det ukrainske bokseforbundet er suspendert som følge av det som omtales som myndighetsrelaterte årsaker.

«Som følge av denne bekymringsfulle utviklingen vil IOC-styret gjøre en helhetlig vurdering av situasjonen på sitt neste møte», het det også.

Mange forventer at boksing nå vil bli fjernet fra OL-programmet.

Cas sa nei

Den ekstraordinære kongressen ble avholdt fordi nederlandske Boris van der Vorst hadde anket en tidligere avgjørelse om at han ikke skulle få stille som motkandidat til Kremlev.

Boksesportens integritetsenhet hevdet at nederlenderen hadde brutt reglene for å drive presidentvalgkamp, en konklusjon Idrettens voldgiftsrett (Cas) senere stemplet som gal.

IOC har gjentatte ganger uttrykt bekymring for måten IBA har vært styrt på av Kremlev. Det internasjonale bokseforbundet får blant annet ikke arrangere bokseturneringen under OL i Paris i 2024. Den jobben skal skjøttes av en uavhengig IOC-oppnevnt arbeidsgruppe.

Bokseporten står ikke på den foreløpige listen over grener det skal kjempes om medaljer i under sommerlekene i Los Angeles i 2028. Alt tyder på det må gjøres klare endringer på måten IBA styres på, dersom boksing likevel skal få det grønne lyset og komme inn i varmen igjen.