TV DIREKTE I DAG

14.03: Snooker, British Open. Runde 1. Fra Marshall Arena i Milton Keynes. (Eurosport 1)

14.18: Sportsklatring, verdenscup. Finale i lead for kvinner og menn fra Jakarta, Indonesia. (Eurosport N)

20.03: Snooker, British Open fortsetter. (Eurosport 1)

20.45: Fotball, UEFA Nations League. Gruppe A. England – Tyskland fra Wembley i London. Dette skulle jo vært den store gruppefinalen, men ble det motsatte. Her er det bare prestisje på spill. England rykket ned til B-divisjonen etter fredagens tap for Italia. Tyskland tapte sin kamp for Ungarn og kan ikke vinne pulja. Men for Englands manager Gareth Southgate (bildet) handler det om prestisje? (TV 2 Sport Premium)

20.45: Fotball, UEFA Nations League. Gruppe A. Ungarn – Italia fra Ferenc Puskas Arena i Budapest. Dette blir altså finalen. Ungarn vinner pulja med minst uavgjort. (TV 2 Sport Premium 2)

21.00: Fotball, spansk Segunda Division. Cartagena CF – Alaves. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL treningskamp: New York Rangers – New York Islanders. (Vsport 1)

01.07: Baseball, MLB. Toronto Blue Jays – New York Yankees. (Vsport +)

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!