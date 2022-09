England-sjefen under press: – Kontrakten beskytter meg ikke

I fotballgale England mumles det stadig mer. «Three Lions» har for første gang siden 1992 gått fem strake kamper uten seier, og i åpent spill har de gått hele 450 minutter uten mål.

Manglende kreativitet er blitt et stort problem til tross for en stjernespekket tropp. Southgate har kontrakt til desember 2024, men er ærlig på at den ikke vil redde ham hvis England ikke presterer.

– Jeg er ikke dum. Til sjuende og sist blir jeg vurdert på det som skjer i VM. Kontrakter er irrelevante i fotball. Managere kan ha avtaler på tre, fire og fem år, men du må akseptere at det er tid for å gå hvis resultatene ikke er gode nok, sier Southgate, ifølge The Guardian.

– Hvorfor skulle det være annerledes for meg? Jeg er ikke arrogant nok til å tenke at kontrakten min beskytter meg på noen som helst måte, legger han til.

Southgate har vært engelsk landslagssjef siden høsten 2016. VM-semifinalen i 2018 og en tapt EM-finale i 2021 er Englands beste mesterskapsresultater siden VM-gullet i 1966.

England har allerede rykket ned fra A-divisjonen i nasjonsligaen før kampen mot Tyskland på Wembley mandag kveld.