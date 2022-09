Solbakken: – Hundre ganger mer skyld for spillet enn for keepervalget

– Jeg føler hundre ganger mer skyld for at vi ikke hadde roen i 2. omgang enn for en enkelthendelser som kan skje alle på banen. Jeg ser alltid på helheten i spillet, ikke på en enkelt miss eller feil eller en enkelt god ting. For meg er det helheten som teller, sa han.

Nyland og Solbakken hadde ikke samme syn på 2-1-målet som avgjorde kampen. Landslagssjefen ble spurt om det var en keepertabbe.

– Ja, det er nok det. Jeg tror Ørjan på en god dag tar den ballen, og det er han nok enig i selv. Jeg har ikke sett den i reprise, men jeg sto ganske rett bak da han skjøt, og jeg tror nok Ørjan vil si det selv også, sa han.

Men slik var det ikke.

– Det var et bra treff der jeg ikke så utgangen på skuddet, sa Nyland og avviste kontant antydning om at hans manglende kamptrening hadde innvirkning på at han ikke nådde skuddet før det etter to sprett forsvant i hjørnet.

Profesjonell

– Jeg hadde en samtale med keeperne i går. André (Hansen), som var nærmest, var selvfølgelig skuffet, og Sten (Grytebust) også. André, som under meg både har stått litt og vært i utfordrerposisjon, har vært fantastisk profesjonell både før, under og etter kampen, sa Solbakken.

Han ville ikke gå inn på hvem han velger i mål i gruppefinalen mot Serbia.

– Nå må vi se på hvordan vi skal legge opp den kampen. Det er en ny motstander, en Grand Finale, og vi må puste med magen og finne den beste oppstillingen og taktikken, sa han.

– Vi må telle opp spillere som er klare fysisk, og så har vi for første gang på lang tid en liten mental jobb å gjøre også, for skuffelsen ligger der. Men så vet vi alle at nesten uansett hva som hadde skjedd her i dag så ville finalen hatt nesten de samme forutsetningene.

Samme krav

Hadde Norge tatt flere poeng lørdag enn Serbia greide mot Sverige, så ville gruppeseieren vært i havn. Ettersom Serbia slo Sverige 4-1, gjorde det ingen forskjell tabellmessig om Norge vant eller tapte lørdag. Uansett ville Solbakkens lag trenge minst ett poeng tirsdag for å bli gruppevinner.

– Sjansene våre er fine. Kampen her var ikke helt på trynet, det var resultatet som var på trynet. Vi spilte en 2.-omgang jeg ikke har sett på lang tid, hvor vi mistet ballen, var taktisk naive og gikk for nummer to i stedet for å vente på de perfekte overgangene. Det ble bedre da Fredrik Aursnes og Mats Møller Dæhli kom inn, og vi fikk dyttet Jørgen Strand Larsen opp der. Da hadde vi en bra spurt, sa Solbakken.

– Men det var en periode hvor vi mistet hodet, og det må vi lære av.

Søndag er landslaget tilbake i Norge og har restitusjonstrening på Lillestrøm.