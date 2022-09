Danmark sjokkerte Frankrike – vant 2-0 i sjansefest

Kasper Dolberg og Andreas Skov Olsen ble de danske heltene mot den regjerende verdensmesteren foran et fullsatt stadion i København. Danmark vant også det første oppgjøret mellom lagene.

Drømmen om seier i A-divisjonen levde en stund for danskene, men Kroatia vant 3-1 over Østerrike. Det betød samtidig at Frankrike unngikk nedrykk, og at det var østerrikerne som må ned et nivå.

Danmarks fasit ble tolv poeng og 2.-plass, ett poeng bak Kroatia. Frankrike endte med kun én seier på de seks kampene.

I Parken endte det med 17-16 i sjanser i favør Danmark. Antall cornere var 24 i en kamp som gikk mye fram og tilbake foran engasjerte danske supportere.

Frankrike startet kampen best, men etter hvert våknet vertene. Danmark var veldig gode midtveis i 1. omgang, men angrepene endte stort sett med corner eller komfortable redninger for Frankrike-keeper Alphonse Areola.

Etter 33 minutter kom belønningen. De rødkledde spilte seg ut bakfra. Christian Eriksen slo en flott pasning ut til Mikkel Damsgaard. I feltet var Dolberg på plass og skled inn ledelsen.

Midtbanemann Thomas Delaney fikk gå opp uhindret ikke mindre enn fire ganger på corner i første omgang, men avslutningene ga ikke mål. Delaney fikk på nok en corner etter pause tuppet ballen tilbake til Skov Olsen, som stillestående hamret inn kampens andre mål fra 16 meter.

Frankrike var nære halvveis ut i 2. omgang da Kylian Mbappé var alene med Kasper Schmeichel, men keeperen reddet mesterlig. Mbappé fikk flere muligheter, men ble nektet hver gang.

Kaptein Luka Modric sendte Kroatia i føringen mot Østerrike i den andre kampen i samme gruppe. Christoph Baumgartner utlignet få minutter etter, og på det tidspunktet var Frankrike på nedrykksplass. Slik varte det fram til Marko Livaja og Dejan Lovren scoret med tre minutters mellomrom i 2. omgang og sikret den kroatiske seieren.

---

Kampfakta

Nasjonsligaen fotball søndag:

A-divisjonen, gruppe 1:

Danmark – Frankrike 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Kasper Dolberg (34), 2-0 Andreas Skov Olsen (39). 36.064 tilskuere.

Østerrike – Kroatia 1-3 (1-1)

Mål: 0-1 Luka Modric (6), 1-1 Christoph Baumgartner (9), 1-2 Marko Livaja (69), 1-3 Dejan Lovren (72). 45.700 tilskuere.

Kroatia er gruppevinner, Østerrike rykker ned.

Gruppe 4:

Nederland – Belgia 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Virgil van Dijk (73).

Wales – Polen 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Karol Swiderski (58).

Nederland er puljevinner, Wales rykker ned.

C-divisjonen, gruppe 1:

Færøyene – Tyrkia 2-1 (0-0)

Mål: 1-0 Viljormur Davidsen (51), 2-0 Jóan Símun Edmundsson (59), 2-1 Serdar Gürler (89).

Luxembourg – Litauen 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Gerson Rodrigues (89).

Tyrkia er gruppevinner og rykker opp, Litauen rykker ned.

Gruppe 3:

Aserbajdsjan – Kasakhstan 3-0 (0-0)

Mål: 1-0 Aleksandr Marochkin (selvmål 66), 2-0 Filip Ozobic (74), 3-0 Anatoliy Nuriyev (90).

Rødt kort: Nuraly Alip (35), Kasakhstan.

Slovakia – Belarus 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Ivan Bakhar (45), 1-1 Adam Zrelák (65).

Kasakhstan er puljevinner og rykker opp, Belarus rykker ned.

D-divisjonen, gruppe 1:

Andorra – Latvia 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Vladislavs Gutkovskis (50), 1-1 Albert Rosas (88).

Moldova – Liechtenstein 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Victor Stina (90), 2-0 Stina (90). 5774 tilskuere.

Latvia er puljevinner og rykker opp.

---