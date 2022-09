– Jeg vet jeg er god på offensiv dødball, og jeg prøvde det jeg kunne å få den i mål. Det er for dårlig ikke å score på de sjansene jeg hadde. Jeg vet jeg har kvaliteten til å gjøre det, men det har litt med selvtillit å gjøre også. Jeg har hatt litt utur der tidligere, og jeg hadde det igjen i dag. Det irriterer meg noe inn i helvete. Det er tungt, sa han.

Tre ganger i første omgang satte han hodet på dødballserver fra Martin Ødegaard. Første gang ble det nettsus, men målet ble annullert for armbruk. De to neste reddet Jan Oblak. En av redningene var fra keeperkunstens aller øverste hylle.

Spilte ham varm

– Jeg følte at jeg spilte ham litt varm, og med annulleringen var det mye som gikk mot meg. Så fikk jeg muligheten igjen i 2. omgang. Da headet jeg mot bakerste stolpe der det skal være en spiller, og det var han ikke. Det irriterte også, sa midtstopperen som til sist nikket rett over mål med kampens aller siste sjanse åtte minutter på overtid.

Han er ikke overrasket over at Slovenia kom sterkt tilbake etter å ha havnet under.

– Vi har sett kampene de har spilt, og de gjorde det samme mot Sverige og Serbia. De gir aldri opp, og de kjører på. De hadde ingenting å tape, men det er skuffende at vi ikke klarte å roe det litt mer ned og være litt smartere. Vi prøvde jo å snakke sammen, men vi tok litt for mange kontringsmuligheter og klarte ikke å roe det ned, sa Napoli-spilleren i intervjusonen i garasjeanlegget under Stozice stadion.

Rett hjem

Ingen av de norske spillerne dukket opp der før 40 minutter etter at dommeren blåste av- Østigård var blant de aller siste, og han ble til slutt dratt unna fordi bussen var klar til å kjøre.

Det norske landslaget hadde fly hjem til Norge lørdag kveld og starter søndag forberedelsene til gruppefinalen mot Serbia. Der greier Norge seg med uavgjort.