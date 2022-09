Også VIF-keeperen med tabbe for U21-landslaget, men klubbkamerat fikset seier

Bobb sørget for 2-1 med et vakkert raid, mens keeperinnbytter Sjøeng måtte se ballen trille mellom beina etter et frispark han tilsynelatende hadde full kontroll på.

Innbytter Tobias Christensen hamret så et frispark inn i boksen. VIF-spillerens skudd gikk via en sveitser og i mål, som ga norsk 3-2-seier på overtid.

Norge tok ledelsen 1-0 etter godt forarbeid av Sebastian Sebulonsen. Hans innlegg ble klarert av Nicolas Vouiloz, men rett i kroppen på Anel Husic og i Sveits-målet.

Zeki Amdounir utlignet til 1-1 før pause. De to debutantene Bobb og VIF-keeper Sjøeng markerte seg deretter i hver sin ende av banen med hvert sitt fortegn før Christensen med noe flaks sørget for 3-2.

Den Manchester City-eide vingen Bobb står oppført med 28 aldersbestemte landskamper for Norge. Han har til gode å debutere for Citys førstelag. 19-åringen fikk en smakebit av førstelagsfotball da han satt på benken borte mot Swindon i FA-cupen i januar.

Også Christos Zafeiris, Daniel Karlsbakk, Joel Mvuka og Waren Kamanzi debuterte mot Sveits.

Det norske U21-landslaget har kvalifisert seg til EM neste år. En treningskamp mot Spania venter før den pågående landslagssamlingen er over.