Høye fjell og dype daler mot Slovenia

Forrige gang Norge kvalifiserte seg til et sluttspill (EM i 2000), ble billetten sikret med 4-0-seier over Slovenia på Ullevaal 8. september 1999. De første poengene i den kvalifiseringen ble hentet da Norge vendte til 2-1-seier i Ljubljana året før.

Da Norge ble gruppevinner i den aller første nasjonsligaen i 2018, var det etter bortekamp mot Slovenia i nest siste runde. På arenaen der lagene møtes lørdag ble det 1-1 etter at Bjørn Maars Johnsen utlignet for Norge. Resultatet gjorde at spenningen levde til siste runde, da Norge avgjorde med seier på Kypros. Denne gang handler det om opprykk til A-divisjonen, og avgjørelsen kan falle i nest siste eller siste runde.

På ti tidligere møter har Norge resultatrekken 6-3-1 (mål 16-8), men Slovenia har påført norsk fotball noen stygge sår.

[ Kommentar: Dette står på spill ]

Året etter at Norge i 1999 knuste Slovenia og ble EM-klar for første gang, møttes lagene igjen i sluttspillet i Nederland. Da 0-0-kampen mot Slovenia ble blåst av, lå Norge an til å spille kvartfinale mot Nederland fire dager senere. Så scoret Spania to overtidsmål mot Jugoslavia i Brugge, og Norge var ute. Nils Johan Semb gikk ned på alle fire ute på banen, og 22 år senere venter Norge fortsatt på en ny kamp i sluttspill.

Den kampen ble Ståle Solbakkens siste som landslagsspiller. Han var kaptein den tunge kvelden i Arnhem.

Kjempesmell

Det eneste tapet mot Slovenia kom i Per-Mathias Høgmos debutkamp som landslagssjef i 2013. Egil «Drillo» Olsen hadde fått sparken da VM-håpet virket knust, men en usannsynlig resultatrekke i andre kamper før avspark i Maribor gjorde at Norge med seier ville vært med for fullt igjen i kampen om VM-plass. I stedet ble laget knust og slått 3-0 etter hattrick av Milivoje Novakovic.

Et par kilometer fra lørdagens kamparena er restene etter stadion der Norge i 1998 møtte Slovenia for første gang. Da ble Stig Inge Bjørnebye fintet ut av linjemannen forut for hjemmelagets ledermål, men Tore André Flo og Kjetil Rekdal vendte kampen i Norges favør. Det var den første av fem strake borteseirer i EM-kvalifiseringen, og 11 måneder senere sikret Norge for første og så langt eneste gang en sluttspillbillett hjemme på Ullevaal etter scoringer av Steffen Iversen, Ole Gunnar Solskjær og Øyvind Leonhardsen. Det første målet var et selvmål av Rudi Istenic, som senere ble utvist.

Full pott igjen?

Også under Åge Hareide i 2004 og 2005 vant Norge hjemme (3-0) og borte (3-2 i Celje) over Slovenia i en kvalifisering, men da ble det bare 2.-plass bak Italia, som i sluttspillet ble verdensmester.

Ole Selnæs ble matchvinner forrige gang Norge vant over Slovenia, i nasjonsligaen på Ullevaal i 2018. I 2012 var det John Arne Riise som avgjorde samme sted, med et straffespark på overtid. På Ullevaal i juni ble det bare nesten og 0-0 under en samling som ellers ga to seirer mot Sverige og borteseier over Serbia.

Lørdag kan Norge fullføre nasjonsligaspillet uten poengtap på bortebane, akkurat som i EM-kvalifiseringen for nesten et kvart århundre siden. Serbia må matche Norges poengfangst lørdag i sin kamp mot Sverige noen timer senere for å holde liv i sitt håp om gruppeseier. Om Norge ikke kan feire gruppeseier lørdag kveld, vil ett poeng mot serberne på Ullevaal tirsdag holde til opprykk og nasjonsligaspill mot eliten om to år.