Haalands ledermål ikke nok da Norge tapte i Slovenia – må ha poeng mot Serbia tirsdag

Av Sjur Natvig / NTB

Salzburg-spiss Benjamin Sesko, fra Haalands tidligere klubb, la opp til utligningsmålet og scoret selv vinnermålet på et fullsatt stadion.

Tapet betyr at Norge må ha poeng mot Serbia på Ullevaal tirsdag for å rykke opp til A-divisjonen i nasjonsligaen. Da må Norge greie seg uten Kristian Thorstvedt, som fikk gult kort i lørdagens heksegryte.

Et aggressivt hjemmelag bidro til at Haaland sjelden ble satt opp i posisjonene han liker, men helt i starten av 2. omgang hjalp Slovenia plutselig til, og han grep gratismuligheten like begjærlig som han pleier å gjøre når sjansene kommer etter godt spill.

Hjemmelagets høyreback Zan Karnicik håndterte ikke et kort utspill fra Jan Oblak og spilte ballen rett i Mohamed Elyououssi så den spratt til Haaland. Superspissen var nådeløs og scoret via beinet til en slovener som desperat prøvde å blokkere. Målet ble VAR-sjekket i over et minutt, men det var ikke noe galt med det.

Det var Haalands niende mål på sju landskamper i år, og hans 21. mål i hans 22. kamp for Norges A-landslag. Han revansjerte seg etter at Slovenia i juni ble eneste landslag som har nektet ham scoring i år, og det så ut til å løfte landslaget enda nærmere gruppeseier.

Vendte

Det var en fortjent ledelse etter at Leo Østigård i første omgang hadde to kjempesjanser og en annullert scoring, alle på dødballserver fra Martin Ødegaard.

Slovenia måtte vente helt til det 65. minutt på sin første sjanse, da Petar Stojanovic holdt på å tråkle seg gjennom det norske forsvaret, før han mistet kontrollen og Ørjan Nyland grep ballen. Slovenerne ropte rasende på straffespark etter de norske taklingsforsøkene i feltet, og kaptein Jan Oblak måtte gripe inn for å roe gemyttene etter at Stojanovic og Andraz Sporar kjeftet på seg gult kort.

Det så ut til å sette ny fart i hjemmelaget, og i det 69. minutt kom utligningen. Benjamin Sesko brøt gjennom på venstresiden, og ved lengste stolpe fant han spissmakker Sporar, som i duell med Birger Meling skled ballen i mål.

I sluttfasen bølget spillet fra side til side, og det kunne vippet begge veier. Nyland reddet da Sesko brøt gjennom igjen, mens de norske innbytterne Morten Thorsby og Mats Møller Dæhli kom til en fet dobbeltsjanse. Men det var Sesko som skulle gi Slovenia seieren da hans skudd fra distanse snek seg i mål ved stolpen ti minutter før full tid. Nyland virket passiv i den situasjonen.

Suksessoppskrift

Slovenia prøvde samme oppskrift som i Oslo i juni, høyt press i 4-4-2-formasjon med stor aggressivitet. Det førte til et lite åpningsrush som falt i smak hos hjemmepublikummet, uten at det ble virkelig farlig foran det norske målet.

Som i hjemmekampen i juni slet Norge med å få spillet til å gli. Norge hadde ballen mye (65 prosent i første omgang), men mye av spillet foregikk på egen halvdel. Bare på dødball skapte Norge farligheter, men de var til gjengjeld veldig store. De tre største mulighetene i første omgang involverte Ødegaards dødballfot og Østigårds hodestyrke.

I det 10. minutt trodde alle de norske spillerne at Napoli-stopperen hadde gitt laget ledelsen. Alexander Sørloth ble meid ned av Jaka Bijol ute på siden, og etter et overhopp fra Sander Berge slo Ødegaard frisparket perfekt inn i midten, der Østigård stanget ballen i mål. Dommeren mente han hadde vært for hardhendt med Jasmin Kurtic i jakten på ballen, og målet ble annullert.

I det 22. minutt tok Ødegaard hjørnespark fra høyre. Kristian Thorstvedt stusset ved nærmeste stolpe, og fra kort hold satte Østigård hodet på ballen. Jan Oblak viste hvorfor han regnes som en av verdens beste målvakter da han svarte med en mirakuløs refleksredning.

I omgangens siste minutt skaffet Sørloth et nytt frispark, denne gang midt på banen. Igjen slo Ødegaard inn etter et Berge-overhopp, og Østigårds stupheading gikk litt for rett på til å gi Oblak alvorlige problemer.

En eneste gang i første omgang kom Haaland til en mulighet, da Norge kontret hurtig, og Thorstvedt ga ham en løpeball. Fra litt spiss vinkel sendte spissen et prosjektil på feil side av stolpen og i nettveggen.

KAMPFAKTA

Nasjonsliga menn lørdag, B-divisjonen gruppe 4 i Ljubljana:

Slovenia – Norge 2-1 (0-0)

Stozice stadion: 14.824 tilskuere

Mål: 0-1 Erling Braut Haaland (47), 1-1 Andraz Sporar (69), 2-1 Benjamin Sesko (81).

Dommer: Lawrence Visser, Belgia.

Gult kort: Kristian Thorstvedt (37), Morten Thorsby (73), Norge, Andraz Sporar (64), Petar Stojanovic (64), Jasmin Kurtic (74), Slovenia.

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård, Birger Meling – Alexander Sørloth (Jørgen Strand Larsen fra 62.), Martin Ødegaard (Fredrik Aursnes fra 71.), Sander Berge, Kristian Thorstvedt (Morten Thorsby fra 61.), Mohamed Elyounoussi (Mats Møller Dæhli fra 70.) – Erling Braut Haaland.

Ubenyttede reserver: André Hansen, Sten Grytebust – Kristoffer Ajer, Stian Gregersen, Patrick Berg, Ola Brynhildsen, Omar Elabdellaoui, Fredrik Bjørkan.

Slovenia (4-4-2): Jan Oblak – Zan Karnicnik (David Brekalo fra 90+3.), Miha Blazic, Jaka Bijol, Gregor Sikosek – Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin (Jon Stankovic fra 90+3.), Jasmin Kurtic, Benjamin Verbic (Sandi Lovric fra 71.) – Benjamin Sesko, Andraz Sporar (Domen Crnigoj fra 88.).

Ubenyttede reserver: Vid Belec, Igor Vekic – Jure Balkovec, Timi Elsnik, Miha Zajc, Tomi Horvat, Miha Mevlja, Luka Zahovic.