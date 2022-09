Haaland-feber i slovenske medier: – Som om Messi eller Ronaldo kom hit

– Stozice stadion blir full fordi en av verdens største fotballstjerner kommer til Ljubljana. Haalands ankomst har skapt tilsvarende eufori blant slovenske fotballfans som om det var Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo de skulle få se live, skriver avisen Dvevnik.

Sportsavisen Ekipa SN sammenligner Haalands betydning for Norge med den en superstjerne som slovenske Luka Doncic har for sitt NBA-lag.

– Løftet av hans brutale selvtillit blomstrer alle rundt ham. Å spille mot Norge betyr ikke bare å spille mot den for tiden heteste fotballspilleren i verden, det betyr også å møte alle rundt ham, som er motivert, avslappet, oppmuntret og drevet fram av hans nærvær. De er bedre på grunn av ham, skriver avisen.

Det pekes på at fotball ikke er som basketball, der én spiller kan bety nesten alt, men gjør et unntak for Haaland.

Eksepsjonell

– Selv i dette spillet over alle spill, med mye flere spillere, på en stor bane og med helt andre regler, dukker det opp en spiller som kan kaste om på alt, eller til og med snu alt på hodet. Han er et så eksepsjonelt individ at hans påvirkning er umulig å stoppe om du ikke motarbeider ham med hele ditt hjerte, hele din sjel og all din dedikasjon.

Avisen har sett på nettstedet Transfermarkts verdivurdering av spillerne i de to troppene og viser til at Haaland verdsettes til 150 millioner euro. Det er 34 prosent mer enn hele Slovenias 24-mannstropp, inkludert Atlético Madrid-keeper Jan Oblak som alene har en verdi på over en halv milliard kroner.

Oblak og hans forsvar greide å stoppe Haaland og Norge på Ullevaal i juni. 0-0-kampen er eneste gang i år Haaland har gått målløs av banen i en landskamp. Han har åtte mål på de fem andre kampene for Norge i 2022, og 20 på sine 21 landskamper totalt.

Utfordring

Ekipa SN ville rapportere om koket rundt Haaland på flyplassen og utenfor hotellet da Norges lag kom til Slovenia, men måtte noe skuffet melde at det uteble. Han skrev noen autografer, men fikk ellers gå i fred. Det får han ikke på banen lørdag, foran 16.000 tilskuere.

Sportsavisen skriver at møtet med Haaland er en gave fra Gud for Slovenias spillere, en mulighet til å vise hvem de er og hva de står for.

– Gir de bare litt under det maksimale, vil de uvegerlig falle mot denne Haaland og dette Norge.