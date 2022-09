Aksel Lund Svindal har fått testikkelkreft

«De siste ukene har vært annerledes … Jeg følte en endring i kroppen min og bestemte meg for å få sjekket det. Det viste seg å være testikkelkreft», skriver han på Instagram.

Den doble OL-gullvinneren sier at han gikk gjennom tester, skanninger og operasjon fort etter at han fikk diagnosen. Videre sier han at han har fått gode prognoser.

«Det var takket være at jeg besøkte legen med en gang jeg tenkte at det var noe galt», skriver Svindal.

39-åringen tok fire OL- og ni VM-medaljer som aktiv, der iblant to OL- og fem VM-gull. Svindal la opp som alpinist i 2019 og har siden drevet med blant annet racing for Porsche. Han har også figurert som programleder for NRK-serien «Mesternes mester».

---

Fakta om Aksel Lund Svindal

Dette er den tidligere alpinisten Aksel Lund Svindal:

* Alder: 39 år (født 26. desember 1982)

* Debut i verdenscupen: 28. oktober 2001

* Meritter, OL: 2 gull (super-G 2010, utfor 2018), 1 sølv (utfor 2010), 1 bronse (storslalåm 2010)

* VM: 5 gull (utfor og storslalåm 2007, superkombinasjon 2009 og 2011, utfor 2013), 2 sølv (utfor 2019, kombinasjon 2005), 2 bronse (super-G 2009 og 2013)

* Verdenscupen: 36 enkeltseirer (17 super-G, 14 utfor, 4 storslalåm og 1 superkombinasjon). Vant totalcupen i 2007 og 2009.

* Aktuell: Har fått påvist testikkelkreft.

---