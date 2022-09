39-åring med brudd i albuen tok VM-gull i landeveissykling

Van Vleuten er verdens beste kvinnelige syklist, og da er ikke mer enn rimelig at hun også tok VM-gullet etter 164,3 kilometer i Wollongong.

Den nederlandske veteranen ble verdensmester i 2019 også, men denne gangen var det ikke engang sikkert at hun kom til startstrek.

39-åringen skadet seg under onsdagens blandede lagkonkurranse, og røntgenbildene viste at hun pådro seg et brudd i den høyre albuen. Det skjedde like etter start i den konkurransen at hun var involvert i en krasj.

Hun visste at hun måtte ta sjansen med noen hundre meter igjen av rittet. Hun kom inn til tiden 4.24.25 timer. Sølvet gikk til belgiske Lotte Kopecky, og bronsen til Silvia Persico fra Italia.

Helvete

– Jeg visste at dette var min eneste sjanse, for albuen tillot meg ikke å spurte ordentlig. Det var et lite helvete med smerter i albuen, men nå er jeg verdensmester, sa van Vleuten.

Det var ikke før fredag ettermiddag at hun ble klarert for start av de nederlandske legene.

Annemiek van Vleuten har hatt et fantastisk sykkelår med sammenlagtseier i alle de tre store etapperittene (Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a Espana).

I 2017 ble van Vleuten tempoverdensmester da mesterskapet ble arrangert i Bergen.

Kanskje var dette hennes siste sesong som profesjonell rytter, selv om hun har kontrakt ut 2023-sesongen. Da vil hun eventuelt avslutte som 40-åring og sykle den siste sesongen i regnbuetrøya.

- Og det var derfor jeg ble så skuffet etter albuebruddet i lagkonkurransen. Jeg skal nyte dette det kommende året.

Bak

Tre av de fem norske kom seg til mål. Mari Hole Mohr ble den beste norske med 39.-plass. Hun endte 4.57 minutter bak vinneren i mål. Anne Dorte Ysland ble nummer fem og var 9.32 minutter bak seierskvinnen. Ingvild Gåskjenn ble nummer 67 og hadde 12.47 minutter opp.

Kathrine Aalerud og Marte Berg Edseth sto av underveis.

VM landevei sykling i Wollongong, Australia, fellesstart:

Kvinner elite (164,3 km):

1) Annemiek van Vleuten, Nederland 4.24.25, 2) Lotte Kopecky, Belgia 0.01 min. bak, 3) Silvia Persico, Italia samme tid, 4) Liane Lippert, Tyskland s.t., 5) Cecilie Uttrup Ludwig, Danmark s.t., 6) Arlenis Sierra, Cuba s.t., 7) Juliette Labous, Frankrike s.t., 8) Katarzyna Niewiadoma, Polen s.t., 9) Elise Chabbey, Sveits s.t., 10) Rlisa Borghini Longo, Italia s.t.

Norsk: 39) Mari Hole Mohr 4.57, 55) Anne Dorthe Ysland 9.32, 67) Ingvild Gåskjenn 12.42.

Fullførte ikke: Katrine Aalerud, Marte Berg Edseth.

Kvinner junior (67,2):

1) Zoe Bäckstedt, Storbritannia 1.47.05, 2) Eglantine Rayer, Frankrike 2.07, 3) Nienke Vinke, Nederland samme tid, 4) Francesca Pellegrini, Italia 2.19, 5) Maho Kakita, Japan 2.21, 6) Malwina Mul, Polen s.t.

Ingen norske deltok.