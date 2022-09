Solbakken: – Gode sjanser for at Ødegaard spiller

Det sa Solbakken under pressekonferansen i den slovenske hovedstaden Ljubljana. Der stilte han opp sammen med midtbanemannen Sander Berge, som til daglig spiller i Sheffield United.

– Martin Ødegaard trente i dag, og om han våkner opp i morgen og føler seg like bra som i dag, er det gode sjanser for at han spiller, sa Solbakken under pressekonferansen.

Der fikk han også noen spørsmål fra den slovenske pressen. Slovenia klarte 0-0 borte mot Noge på Ullevaal.

– Slovenia har sterke spillere i alle posisjoner. De spilte 4-4-2 mot oss, og de kan også spille 3-5-2. De er spesielt sterke hjemme. Jeg tror det blir en tett og jevn kamp lørdag, sa Solbakken.

Landslagstreneren fikk også spørsmål om hva som er det viktigste med nasjonsligaen totalt sett.

– Det aller viktigste er at vi tar oss til EM-sluttspillet, og det gjør vi ikke ved å vinne denne nasjonsligagruppa, sa Solbakken.

Tidligere fredag kom beskjeden om at Joshua King ikke lenger er en del av troppen på grunn av en lårskade.

