Samlet uttalelse fra nordisk idrett – sier nei til russisk deltakelse

Norges idrettsforbund har denne uken vært vertskap for det nordiske idrettsledermøtet.

Det omfatter alle olympiske og paralympiske komiteer og idrettsforbund i hele Norden.

I en pressemelding heter det at situasjonen med den eskalerende, russiske aggresjonen i Ukraina var det viktigste temaet på møtet.

Møtet i Norge mener at den økte militære aggresjonen forsterker behovet for tydelighet fra idrettsorganisasjonenes side når det gjelder fortsatt utestengelse av Russland og Belarus i internasjonal idrett.

Dette ble synliggjort i en fellesuttalelse sendt til de internasjonale idrettsorganisasjonene. Denne uttalelsen støtter opp om under idrettsstyrets tidligere vedtak i saken.

Mottakere av uttalelsen som ble sendt fredag var Den internasjonale olympiske komité (IOC), Den europeiske olympiske komité (EOC), Den internasjonale paralympiske komité (IPC), Den europeiske paralympiske komité (EOC) og ANOC (Forbundet av nasjonale olympiske komiteer).

I uttalelsen heter det blant annet at de finner Russlands invasjon til å være et åpenbart brudd på internasjonal lov. De skriver at Russlands aggresjon eskalerer. Under disse omstendighetene finner det nordiske idrettsledermøtet det uakseptabelt å åpne for russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett igjen.

– Vi står fast på våre standpunkt. Dette er ikke det rette tidspunktet til å vurdere deres retur, heter det i uttalelsen.

Det nordiske møtet mer den olympiske- og paralympiske bevegelsen og samtlige øvrige idrettsorganisasjoner om å vise solidaritet med det ukrainske folk og kravet om fred. De ber om full støtte for at ingen utøvere og tjenestemenn fra Russland og Belarus får delta i internasjonal idrett.