Häcken-topp hyller Høgmo: – Kunne trent Real Madrid

Med sju runder igjen er Häcken ett poeng bak tabelltopp Djurgården i Allsvenskan. Göteborg-klubben jakter på sin første tittel på øverste nivå, og det kan skje sesongen etter at Høgmo kom inn og reddet den ut av nedrykksstriden.

62-åringen fra Gratangen blir omtalt som «eksepsjonell» av Häckens sportssjef Martin Ericsson i et intervju med Expressen. Han hyller særlig Høgmos evne til å lede både laget og støtteapparatet.

– I min verden er han en av få trenere fra Skandinavia som med sin lederstil kunne trent Real Madrid. Da tenker jeg også på måten han er på, og hvor trygg han er på seg selv, sier Ericsson.

– Jeg mener at han har den kompetansen som trengs for å lede et lag med mange ulike typer individer, legger han til.

TV 2 var først til å omtale saken i Norge.

Häcken møter Djurgården på bortebane 9. oktober. Utfallet der kan få mye å si for innspurten i den svenske gullkampen.