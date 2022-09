Bekymret Klaveness ber om gass-støtte: – Umulig å skjønne logikken

– Det som likevel er mest kritisk nå, er at regjeringen hittil ikke har villet inkludere alternative energikilder som gass i «strømpakken». Det er umulig å skjønne logikken til regjeringen på dette punktet, og vi har ennå ikke sett noe argument for at ikke alle energikilder inkluderes i ordningen, skriver Klaveness i kronikken.

Dagens strømstøtteordning til idretten og frivilligheten åpner for å dekke 80 prosent av utgiftene som overstiger 70 øre per kWt. Støtten gjelder oktober til desember 2022.

Norges idrettsforbund (NIF) var også på banen sist uke og mente gass burde inkluderes i ordningen. Omkring 130 idrettsanlegg bruker gass som energikilde, opplyser både NIF og Norges Fotballforbund (NFF). Mange av dem er fotballklubber.

– To alternativer

– I realiteten har disse klubbene to alternativer. Stenge eller redusere aktivitet for barn og unge, eller sende regningen til foreldre i form av dyrere treningsavgifter.

Regjeringen gikk ut sist uka og ba strømselskapene om å gi betalingsutsettelser til strømstøtten er utbetalt. I tillegg skal regjeringen sikre raskere utbetaling av strømstøtten.

Klaveness skriver i kronikken at NFF har forståelse for regjeringens «komplekse, økonomiske utfordringer hvor krevende og motstridende hensyn skal veies opp mot hverandre».

– Men vi kan ikke la de samme barn og unge, gruppa som kanskje betalte den høyeste prisen under pandemien, nok en gang stå igjen som taperne. Det har ikke Norge råd til, skriver hun.

Ekstraordinær situasjon

NTB stilte følgende spørsmål til Kulturdepartementet sist uke:

– Hva er årsaken til at gass utelukkes i støtten til idrettslag som opplever høyere energipriser?

– Det er ingen i Norge – ikke privatpersoner, næringsliv eller andre – som får dekket utgifter knyttet til gass. Det at staten går inn og dekker en kostnadsøkning, er jo ikke noe vi gjør til vanlig. Vi gir strømstøtte fordi situasjonen er helt ekstraordinær og fordi vi er opptatt av å ivareta unge, frivilligheten og idretten, skrev statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet i en epost til NTB.