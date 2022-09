Solbakken: – Positiv skanning av Ødegaard

Landslagssjef Ståle Solbakken informerte om statusen for Ødegaard i forkant av torsdagens trening på Ullevaal. 23-åringen sluttet seg til troppen snaut tre døgn etter at samlingen startet mandag. Han er avbildet på Ullevaal stadion.

– Han er her av en grunn. Og han er med fra start av dagens trening som de andre. Så får vi se. Skanningen av beinet var fin, og han har også vært gjennom en test, sa Solbakken.

Han kunne ikke si noe konkret om Ødegaard og deltakelse kampene dagene som kommer.

– Det er selvfølgelig viktig for oss at Martin er her, sa Solbakken.

Landslagskapteinen pådro seg en skade under trening med klubblaget Arsenal for snart to uker siden. Den gjorde at han sto over seriekampen mot Brentford sist helg.

Mye av Norges spill er bygget opp omkring Ødegaard.

Norge leder sin gruppe i Uefas nasjonsliga og møter også Serbia i Oslo tirsdag.