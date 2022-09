FIS-topp åpner for Russland-retur i vinter – Høyre-politiker steiler

– I øyeblikket er det regler og straffer mot Russland og Belarus. Det ser ut som Thomas Bach (IOC-president) begynner å tenke og har hatt møter med de internasjonale forbundene og mer eller mindre begynner å åpne dørene igjen. Sporten bør være uavhengig av politikken, sa Vion på konferansen Forum Nordicum i Planica i Slovenia, ifølge Bild, gjengitt av VG.

I Planica skal det avholdes VM i nordiske grener i februar.

Vion er generalsekretær i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS).

– Det vil ta noen uker eller måneder. Vi snakker ikke om å konkurranser i Russland, men deltakelse i FIS-arrangement og verdenscup, sa Vion.

Sterke reaksjoner

Norges Skiforbund har ikke uttalt seg om saken ennå, men Høyre-politiker Turid Kristensen reagerer sterkt på FIS-toppens utsagn.

– Dette fremstår som helt uforståelig, sier Kristensen, som er idrettspolitisk talsperson for Høyre

Russiske og belarusiske utøvere har stort sett vært utestengt fra all internasjonal idrett siden Russlands invasjon av Ukraina i februar.

– Fullstendig uaktuelt

Nylig vedtok kongressen i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) å opprettholde utestengelsen av russere og belarusere. Det er tidligere varslet at FIS-styret trolig vil ta stilling til problemstillingen 22. oktober.

– Hva i all verden er det som gjør at IOC og FIS nå vurderer at situasjonen er annerledes, og at russiske og belarusiske utøvere skal kunne få delta i internasjonale konkurranser igjen, spør Kristensen.

– Det er jo snarere motsatt. Russland trapper opp krigen, til fordømmelse fra det internasjonale samfunnet. Jeg håper norsk idrett er krystallklare på at dette er fullstendig uaktuelt, fortsetter hun.

