Federer avslutter karrieren sammen med Nadal

Det ble klart da oppsettet for lagturneringen ble kunngjort torsdag ettermiddag. Tennisfans verden over kan forberede seg på et unikt partnerskap i Europas lag mot amerikanerne Jack Sock og Frances Tiafoe.

– Jeg er ikke helt sikker på om jeg klarer å takle det hele, men jeg skal forsøke. Dette føles veldig annerledes. Jeg er glad for å ha ham på laget mitt i stedet for å spille mot ham, sier Federer om spanjolen som han har spilt en rekke tennisthrillere mot.

41-åringen Federer er blant tennisens aller største legender. Han har ikke spilt en kamp siden i fjor sommer, og nylig bestemte han seg for å legge opp etter mye skadeproblematikk.

Spesielt

– Å spille med Rafa føles virkelig spesielt. Nå skal jeg gjøre det en siste gang. Det kommer til å bli fantastisk, og jeg skal gjøre mitt aller beste, sier han ifølge DPA.

Fredagens partner, Nadal, forventer en uforglemmelig kamp sammen med den sveitsiske veteranen. De spilte også double sammen i Laver Cup i 2017.

– En av de viktigste, om ikke den viktigste, tennisspillerne i karrieren min forsvinner. Når alt kommer til alt, vil dette bli et vanskelig øyeblikk. Jeg er veldig spent og takknemlig over å få spille med ham, sier gruskongen fra Mallorca.

Ruud klar

Casper Ruud skal også spille i Laver Cup. Han møter Jack Sock i den aller første kampen i turneringen.

Et lag med europeiske spillere (ledet av Björn Borg) møter et mannskap fra resten av verden der John McEnroe er lagleder.

På sin Instagram-konto har Ruud lagt ut bilder og video av en seanse i London der han sammen med Federer og resten av spillerne poserer ved elven Themsens bredd.

Det spilles kamper i Laver Cup også lørdag og søndag. Federer har signalisert at han kun spiller doublekampen med Nadal.