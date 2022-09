Danmark tapte nøkkelkamp – mistet overtaket i nasjonsligaen

Bortetapet sendte danskene ned fra tabelltoppen før siste runde i A-divisjonens gruppe 1. Kroatia topper med ti poeng mot Danmarks ni og blir puljevinner med seier i Østerrike søndag.

I så fall tar Luka Modric og co. seg til sluttspillet med tre andre lag for å kjempe om Nations League-tittelen neste sommer.

Eriksen scoret igjen

Borna Sosa tok vertene opp i 1-0 fire minutter etter hvilen. Venstrebacken sto klar i returrommet og scoret sitt første landslagsmål på en markkryper i kjølvannet av en corner. Det var også dødballer som hadde gitt Kroatias beste sjanser tidligere i kampen.

Danmark fikk til svært lite offensivt, men det blir alltid farlig hvis man gir Christian Eriksen rom til å prikkskyte. I det 77. minutt tok han skuddansvar og limte inn 1-1 i hjørnet. Med poeng ville danskene hatt kontroll på gruppa, men gleden varte ikke lenge.

To minutter senere scoret Lovro Majer iført ansiktsmaske hjemmelagets vinnermål. Matchvinneren hadde like før entret banen som innbytter.

Frankrike vant hjemme

Frankrike leverte under press i en 2-0-seier hjemme mot Østerrike. Kylian Mbappé og Olivier Giroud gjorde scoringene med ni minutters mellomrom etter pause. Resultatet sendte de regjerende verdensmesterne opp i fem poeng og vekk fra sisteplassen.

Et fransk tap ville gitt nedrykk til B-divisjonen. Østerrike er i stedet jumboplassert på fire poeng, ett mindre enn torsdagens motstander.

Giroud var sentral på begge Frankrikes mål. Det var han som spilte videre til Mbappé etter et østerriksk balltap, og Milan-spissen viste rå luftstyrke da han headet inn 2-0. Det var hans 49. landslagsscoring, og Giroud er kun to bak Thierry Henry øverst på toppscorerlista for «Les Bleus».

---

FAKTA

Uefas nasjonsliga menn torsdag, 5. runde:

A-divisjonen, gruppe 1:

Frankrike – Østerrike 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Kylian Mbappé (56), 2-0 Olivier Giroud (65).

Spilt i Saint-Denis.

Kroatia – Danmark 2-1 (0-0)

Mål: 1-0 Borna Sosa (49), 1-1 Christian Eriksen (77), 2-1 Lovro Majer (79).

26.000 tilskuere i Zagreb.

Gruppe 4:

Belgia – Wales 2-1 (2-0)

Mål: 1-0 Kevin De Bruyne (11), 2-0 Michy Batshuayi (38), 2-1 Kieffer Moore (50).

Spilt i Brussel.

Polen – Nederland 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Cody Gakpo (14), 0-2 Steven Bergwijn (60).

Spilt i Warszawa.

C-divisjonen, gruppe 1:

Litauen – Færøyene 1-1 (1-1)

Mål: 0-1 Jákup Andreasen (22), 1-1 Vykintas Slivka (44).

Spilt i Vilnius.

Tyrkia – Luxembourg 3-3 (2-2)

Mål: 0-1 Marvin Santos (9), 1-1 Cengiz Ünder (str. 16), 1-2 Danel Sinani (37), 2-2 Maxime Chanot (selvmål 39), 2-3 Gerson Rodrigues (69), 3-3 Ismail Yuksek (87).

Spilt i Istanbul.

Gruppe 3:

Kasakhstan – Belarus 2-1 (1-1)

Mål: 1-0 Mikhail Gabyshev (29), 1-1 Pavel Savitskij (45), 2-1 Baktiyor Zaynutdinov (79).

Rødt kort: Askhat Tagibergen (90), Kasakhstan.

Spilt i Nur-Sultan.

Slovakia – Aserbajdsjan 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Renat Dadashov (44), 1-1 Erik Jirka (str. 90), 1-2 Hojatollah Haghverdi (90).

Spilt i Trnava.

D-divisjonen, gruppe 1:

Latvia – Moldova 1-2 (0-2)

Mål: 0-1 Ioan-Calin Revenco (26), 0-2 Ion Nicolaescu (45), 1-2 Janis Ikaunieks (55).

Spilt i Riga.

Liechtenstein – Andorra 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Albert Rosas (4), 0-2 Joan Cervos (81).

Spilt i Vaduz.